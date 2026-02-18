「間違いなく最悪の試合」「全て台無し」U-16日本に完敗…オランダ指揮官が怒り。廣山ジャパンは“１−11”後に初勝利
U-16日本代表が現地２月17日、「4 Nations Tournament」第３節でオランダと対戦。35分に林天音が先制点、48分に礒部怜夢がPKで追加点を挙げ、２−０で快勝した。
廣山望監督が率いる若き日本は、初戦で開催国のポルトガルに０−３で完敗。続くドイツ戦では１−８で惨敗しており、２戦合計“１−11”と大苦戦を強いられていたなか、最終戦で今大会初白星を掴んだ。
一方、オランダは初戦でドイツと４−４（PK７−６）、２戦目でポルトガルに０−１という戦績だった。同国のサッカー協会によれば、U-16オランダ代表のヨラン・ポット監督は「間違いなく今大会において最悪の試合だった」と日本戦の出来を糾弾。極めて厳しく、次のように評した。
「今週、我々は成熟度と回復力のプロセスにおいて前進を遂げた。『愚かなプレーをせず、組織的なプレーに専念しよう』と。しかし、その姿はほとんど見られなかった。これまで積み重ねてきた進歩を全て台無しにしてしまった。日本は決して我々より優れていたわけではないが、100%の力を出さなければ、国際レベルでは目標を達成できない」
さらに「日本のプレッシャーを上手くかわせなかった。そのため、フリーの選手にボールを届けるのが困難だった。それができた時は、深い位置で危険を創出し、チャンスを作れた」と分析した37歳の指揮官は、日本戦は全く別物のパフォーマンスだったと捉えているようだ。
「ドイツとポルトガル戦では、勝つために全力を尽くした。今日の試合はそれまでと違う。あってはならないことだ」
U-17のEUROを前に、相当な危機感を募らせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」
廣山望監督が率いる若き日本は、初戦で開催国のポルトガルに０−３で完敗。続くドイツ戦では１−８で惨敗しており、２戦合計“１−11”と大苦戦を強いられていたなか、最終戦で今大会初白星を掴んだ。
「今週、我々は成熟度と回復力のプロセスにおいて前進を遂げた。『愚かなプレーをせず、組織的なプレーに専念しよう』と。しかし、その姿はほとんど見られなかった。これまで積み重ねてきた進歩を全て台無しにしてしまった。日本は決して我々より優れていたわけではないが、100%の力を出さなければ、国際レベルでは目標を達成できない」
さらに「日本のプレッシャーを上手くかわせなかった。そのため、フリーの選手にボールを届けるのが困難だった。それができた時は、深い位置で危険を創出し、チャンスを作れた」と分析した37歳の指揮官は、日本戦は全く別物のパフォーマンスだったと捉えているようだ。
「ドイツとポルトガル戦では、勝つために全力を尽くした。今日の試合はそれまでと違う。あってはならないことだ」
U-17のEUROを前に、相当な危機感を募らせている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」