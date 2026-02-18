「誰だろうと思った」岡村隆史、近影ショットに驚きの声「なんか顔が違います」「カップルみたい」
ナインティナインの岡村隆史さんは2月17日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんとのツーショットを公開しました。
コメントでは、「村の会、大好き！また見たいです！」「仲良しなんですね」「二人の笑顔が可愛い」「ポージングがカップルみたい」「おばちゃん2人かと思っちゃった」「えっこれ岡村さんに見えませんでした。誰だろうと思った！！」「日村さん半袖ww」「ラジオ以外で久々にみる組み合わせ」「なんか顔が違います」「オカムふさふさなっとる、ええやん」など、さまざまな声が上がりました。
「村の会、大好き！また見たいです！」岡村さんは「村 バナナマンの日村君とムラムラ会 楽しかったのでまたやりましょうってなりました」とつづり、写真を1枚載せています。日村さんとのツーショットです。2人とも笑顔を見せ、ピースサインをしています。とても楽しそうです。
石橋貴明さんとのツーショット2025年12月19日にはお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明さんとのツーショットを公開していた岡村さん。交友関係が広いようで、ほかにもたくさんの著名人との写真をInstagramで披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
