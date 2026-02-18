明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は、昨年11月に発売45周年を迎えた。今年11月までの間、アニバーサリーを記念した様々な企画を展開している。その一環として、サンリオのリトルツインスターズとコラボレーションした「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を、2月17日に発売した。

近年、SNSを中心に大きな話題となっている「平成女児」ブーム。かわいらしいシール手帳やシール交換も、再び大流行している。1980年から販売を開始し、特に1990年代、平成女児の人々から人気を博したチョコレート菓子である「ツインクル」もまた、発売当初からおまけとしてシールが封入されており、カラフルな銀紙に包まれたコロンとした出で立ちと、振るとシャカシャカと中に入ったキャラクターのチョコレートやハートラムネ、こんぺいとう、ミンツの音が鳴り、食べるまで何が出てくるかわからないワクワクで、今なお世代を超えて愛されている。





今回、「ツインクル」の45周年を記念して、同じ“お星さま”モチーフで人気のキャラクター・リトルツインスターズとの初めてのコラボが実現した。ツインクルちゃんとリトルツインスターズの限定デザインのキラキラ輝くホログラムシール、シール帳、スライダーポーチと、リニューアルされたツインクルがセットになった商品となっている。

「ツインクル」は、45周年を記念して、2月3日以降商品パッケージとおまけシールのデザインを大幅リニューアルした。テーマは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱（宝石）（キラキラ）」。心ときめく様々なシーンを描いた、カラフルなデザインを楽しめる。さらに、発売直後から好評を得ているコラボ雑貨や、「ツインクル」を使ったアレンジレシピの情報も紹介している。



「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」

「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」は、発売45周年イヤーである「ツインクル」が、人気キャラクター・リトルツインスターズと“お星さま”同士の初のコラボレーション商品。リトルツインスターズとお友だちがツインクルちゃんをお祝いする今だけの限定デザインは必見だという。

リニューアル後のツインクルと、限定デザインの3つのシールグッズがセットになっている。セットになっているシールグッズは、キラキラ輝く特別感あふれるホログラムシールと、シールを貼ったりはがしたりすることができるシール帳、細かいフレークシールや小物を入れるのにぴったりなスライダーポーチの3点。シール帳とスライダーポーチは手持ちの手帳にも入れられるように穴が開いているのでとっても便利だという。流行りのシール集めやシール交換にもぴったりなアイテムになっている。





発売45周年を記念して、「ツインクル 5粒」が9年ぶりにコンセプトをリニューアルする。2月3日から順次店頭に登場している。新コンセプトは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱（宝石）（キラキラ）」。パッケージ台紙のデザインを変更したほか、おまけのシールの形状も変更。流行中のシール交換でも楽しめるように、星形、リボン形などバリエーションを増やしただけでなく、スマートフォンやPCの裏に貼っても楽しめるよう、四角いステッカータイプも用意した。シール裏面には、「ツインクル」のキャラクター「ツインクルちゃん」のファッションコーデポイントが描かれている。

さらに、リニューアル後の「ツインクル 5粒」を、“平成女児”文化を愛する人気インフルエンサー4名が楽しむ動画も公開予定とのこと。

［小売価格］

ツインクル・リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット：2398円（税込）

［発売日］2月17日（火）

