61歳・床嶋佳子、クレーンゲームでちいかわキャラを“一発ゲット”「スゴイ！」「ナイスゲット」 「床嶋さんも可愛い」
俳優の床嶋佳子（61）が17日、クレーンゲームに挑戦したことを自身のインスタグラムで報告。人気キャラクター作品「ちいかわ」の“うさぎ”のぬいぐるみを1回目で獲得したことを明かした。
【写真】「ナイスゲット」 「床嶋さんも可愛い」“戦利品”を手に満足げな笑顔の床嶋佳子
床嶋は「コンビニで買い物をして UFOキャッチャーの前を何気に通り過ぎた時、ん？この子取れるんじゃないかな〜!?と思い、一回100円だけと心に誓いおもむろにチャレンジしたらわ、わ、わ 取れました!!」とつづり、「う、嬉しかった〜」と喜びを表現。投稿では、店内のクレーンゲーム機の前で、ふわふわの白い“うさぎ”のぬいぐるみを手に笑顔を見せる自撮りショットを披露している。
続けて「きっと誰かが動かした後だったんでしょうね。ラッキー」と振り返り、思いがけない“戦利品”との出会いを報告した。
コメント欄には「1回で取れるなんてセンス良すぎです」「すごい！」「ナイスゲット」「かわいい」「上手〜」「ゲットされたちいかわも可愛いけど床嶋さんも可愛い」「きっと床嶋さんのもとに行きたかったんでしょうね！可愛がってあげてください」などの声が寄せられている。
