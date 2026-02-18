TEAM KAWAII LAB.『KAWAII LAB. BEST ALBUM』（発売元：ASOBIMUSIC／2026年2月11日発売）

写真拡大

　アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」（カワイイ ラボ）の発足4周年を記念したベストアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が、18日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント14.9万PT（148,981PT）で、合算アルバム1位を獲得した。

【ライブ写真】人気グループの“KAWAII”ショットがたっぷり！カワラボ4周年イベントの様子

　同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。

【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング

　同プロジェクトは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらが所属する。

　続く2位には、スターダストプロモーション所属の9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSの最新アルバム『THIS IS BUDDiiS』が、週間6.9万PT（68,741PT）でランクイン。2024年9月30日付で1位を獲得した『UtopiiA』に続き、自身通算3作目の合算アルバムTOP3入りとなった。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞