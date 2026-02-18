【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１２日の１７日、フィギュアスケートの女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、中井亜美（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位発進した。

坂本花織（２５）（シスメックス）が２位、千葉百音（もね）（２０）（木下グループ）が４位で、それぞれ１９日のフリーに進んだ。

スピードスケート女子団体追い抜きでは、高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（２１）（立大）、佐藤綾乃（２９）（ＡＮＡ）、堀川桃香（２２）（富士急）の日本が、３大会連続メダルとなる銅に輝いた。今大会の日本勢１９個目のメダルで、冬季では２０２２年北京大会の１８個を抜いて過去最多となった。

メダル獲得で一斉にクラッカー

銅メダルを獲得したスピードスケート女子団体追い抜きの堀川桃香選手の地元・北海道大樹町では、１７日夜からパブリックビューイング（ＰＶ）が行われ、町民ら約８０人が声援を送った。

堀川選手は３位決定戦に出場しなかったが、スタート直後から会場にスティックバルーンを打ち鳴らす音が響いた。道内出身の高木美帆選手の地元・幕別町と、佐藤綾乃選手の地元・厚岸町にも設けられたＰＶ会場とウェブ会議システムでつながれ、日本のメダル獲得が決まると一斉にクラッカーを鳴らすなどして祝った。

最前列で応援した堀川選手の関係者は「感動した。力いっぱい頑張った」とねぎらっていた。