¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬à£µ¥¥í¸ºÎÌá¤ÇÀÛ¼é¤ò¹îÉþ¤Ø¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¼è¤Ã¤Æ°úÂà¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌî¼êÁÈ¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤«¤é¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡£ºòµ¨¤Ï¸Ô´ØÀá¤ÎÉé½ý¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Ö£±£²¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ¡¦£´¥¥í¡Ë¡×¤Î¸ºÎÌ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÂçÊª¤À¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¡¢£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤Ï´ËËý¤Ë¤â±Ç¤ë¥×¥ì¡¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢ËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤ÎÁê¼ê¤Î¿ÊÎÝ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Ï¥¹¥ê¥à²½¤·¡¢¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂÎ½Å¤ËÌá¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÍÛµ¤¤ÊÃË¤âº£Ç¯£±£°·î¤Ç£³£´ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½ù¡¹¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ª¤ï¤ê¤â°Õ¼±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÌî¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ï¼è¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¤¢¤È£²¡¢£³Ç¯¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌ¤ÍèÁü¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ÏÂÇ·â¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï³°ÌîÉôÌç¤Ç£³ÅÙ¡Ê£²£°¡¢£²£±¡¢£²£´Ç¯¡Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼éÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£