先日の“腕立て論争”を受けた球団の粋な演出

ドジャースのキム・ヘソン内野手が披露した“驚異の身体能力”が話題となっている。球団公式X（旧ツイッター）が動画を公開。涼しい顔で腕立て伏せを続ける姿に、日米のファンから「ただのウォームアップ？ワオ」「怖い」と注目が集まっている。

公開された動画では、キムが黙々と腕立て伏せを行っている様子が映し出されている。カウントは「1001、1002」と進んでおり、すでに1000回を超えている設定のようだ。撮影者から「何をやっているの？」と問われると、キムは動きを止めてカメラを見上げ、「ウォームアップだよ」と涼しい表情で答えた。

これは、先日チーム内で勃発した“腕立て伏せ論争”を受けた演出。キムはミゲル・ロハス内野手らが「最も腕立て伏せができる選手」として1番名前を挙げられていた。今回の動画は、その評価を裏付けるようなコミカルな“アンサー動画”となっている。

この投稿にファンも反応。「これが彼のただのウォームアップだとしたら怖い」「ただのウォームアップ？ワオ」「（先日のネタに続いて）腕立て見せてくれてありがとう」「本当にこれだけやっていても驚かない」「彼とっても可愛い、男らしいという意味で」「ファンの声に耳を傾けるチーム大好き」「ベビーフェイスのアジア人だが超筋肉つけてる」「私のかわいい韓国人王子」「キム、かわいいな」「朝から可愛いの見れた」「ヘソンめっちゃいい体してるもんな！腕とかやばい 腕立て伏せなんてちょろいわよ」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）