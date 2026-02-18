新人賞9冠のHearts2Hearts、ファンミーティングで新曲『RUDE!』初披露へ！“キレキレ群舞”に期待

Hearts2Heartsが、初のファンミーティングで新曲『RUDE!』のステージを初披露する。

Hearts2Heartsは2月21日・22日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2026 Hearts2Hearts FANMEETING 」を開催する。

Hearts2Heartsは公演を通じて多彩なステージやゲーム企画を展開するほか、2月20日にリリースされる新曲『RUDE!』のパフォーマンスを初披露し、記念すべき初ファンミーティングに特別感を加える予定だ。

『RUDE!』は、決められたルールに縛られない、“おてんばガール”たちのキュートな反抗心を表現したハウスベースのダンスナンバー。楽曲の遊び心あふれる大胆な魅力と弾けるエネルギーを最大限に引き出した振付で、熱い反響が期待されている。

洗練された完成度の高いパフォーマンスで好評を得た前作『FOCUS』に続き、今作『RUDE!』にも振付師のジョナインが全体のディレクションに参加した。華やかなフォーメーションチェンジやペア・ユニットダンスを取り入れ、多人数グループならではの強みを際立たせる。さらに動きのタイミングや精度を緻密に合わせることで、Hearts2Heartsならではの“キレのあるシンクロダンス”を新たな形で披露する見通しだ。

また、Hearts2Heartsは2月17日・18日に公式SNSを通じて新シングルのティザーイメージを順次公開した。先行公開されたプロモーションサイトやムードサンプラーに登場した“ハートの植木鉢”を手にさまざまなポーズを取る姿や、楽曲の雰囲気にマッチした明るく遊び心あふれるビジュアルなど多彩なコンセプトカットを披露し、注目を集めている。

なお、Hearts2Heartsは2月15日に開催された「第33回 Hanteo Music Awards 2025」で新人賞を追加受賞し、新人賞9冠を達成。2025年デビューアーティストの中で最多新人賞受賞という記録を打ち立てた。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。同年、新人賞7冠を達成した。