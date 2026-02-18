【レゴ(LEGO) テクニック NASA Apollo 月面探査車 - LRV ほか】 セール中

レゴ(LEGO) テクニック NASA Apollo 月面探査車 - LRV

Amazonにて、レゴ(LEGO)セットの対象製品が割引価格で販売されている。

割引価格で販売されている製品は、「レゴ(LEGO) テクニック NASA Apollo 月面探査車 - LRV」、「レゴ(LEGO) スター・ウォーズ プロ・クーン(TM)のジェダイ・スターファイター(TM) マイクロファイター」、「レゴ(LEGO) ボタニカル ポインセチア」、「レゴ(LEGO) ボタニカル ミニ観葉植物セット」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

レゴ(LEGO) テクニック NASA Apollo 月面探査車 - LRV

参考価格：30,980円

セール価格：20,381円

割引率：34％

取り付け可能な3点の機材がついたアポロ17号搭載の月面探査車のディスプレイモデルを組み立てられるセット。

レゴ(LEGO) スター・ウォーズ プロ・クーン(TM)のジェダイ・スターファイター(TM) マイクロファイター

参考価格：2,073円

セール価格：1,762円

割引率：15％

初心者でも組み立てやすいピース数89のレゴセット。コックピットにミニフィギュアを乗せ、スタッドシューターを発射しながら「クローン・ウォーズ」のカッコいいアクションを再現できる。プロ・クーンのミニフィギュアが付属し、青いライトセーバーは、マイクロファイターの胴体部に取り付けられる。コックピット前にR7-D4の頭部を取り付けることも可能だ。

レゴ(LEGO) ボタニカル ポインセチア

参考価格：6,891円

セール価格：4,734円

割引率：31％

藤かご風の植木鉢に入った真っ赤な“イタリアンレッドグランデ”を組み立てて楽しめるレゴセット。

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。