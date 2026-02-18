【ハイキャパ4.3 D.O.R】 3月5日 発売 価格：20,680円

東京マルイは、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 D.O.R」を3月5日に発売する。価格は20,680円。

本商品は、同社の別売「マイクロプロサイト」を装着可能なD.O.R（ダイレクト・オプティクス・レディ）仕様のハイキャパシリーズ最新作。セミコンパクトモデルとなっており、マイクロプロサイトをダイレクトに装着可能な4.3インチ用新型スライドや、握り心地を向上させた新型グリップなどを備えている。

さらに、従来の直線的なハイキャパのデザインから一新されており、SF風のデザインコンセプトを取り入れながら、携帯性や取りまわしやすさ、各部の操作性を追求している。

ガスブローバック「ハイキャパ4.3 D.O.R」詳細

価格：20,680円 全長：199mm 銃身長：86mm 重量：801g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：28＋1発（1発は本体に装填した場合）

