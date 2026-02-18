【エムデン 水月のリチェルカーレVer.（白）】 【エムデン 水月のリチェルカーレVer.（黒）】 2027年1月 発売予定 価格 単品：各22,440円 2体セット：44,880円

海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「エムデン 水月のリチェルカーレVer.（白/黒）」をそれぞれ2027年1月に発売する。価格は単品が各22,440円、2体セットが44,880円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、鉄血陣営所属のドレスデン級巡洋艦「エムデン」が着せ替え「水月のリチェルカーレ」を纏った姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

公式イラストで描かれた白色と黒色のドレス姿を立体化しており、白と黒で衣装が異なる様子など、それぞれ細やかに表現している。

「エムデン 水月のリチェルカーレVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C) Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。