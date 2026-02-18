「土庄」はなんて読む？答えはひらがな5文字！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「土庄」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、香川県小豆郡に属する町の名前です。

いったい、「土庄」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。