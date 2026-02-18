「土庄」はなんて読む？答えはひらがな5文字！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「土庄」はなんて読む？
「土庄」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、香川県小豆郡に属する町の名前です。
いったい、「土庄」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とのしょう」でした！
土庄町とは、香川県小豆郡に属する町のこと。
土庄町の小豆島本島部（渕崎地区）と前島（土庄地区）を隔てる土渕海峡（どふちかいきょう）は、世界で最も狭い海峡として、ギネス世界記録に認定されているそうです。
また、潮の満ち干きで現れたり消えたりする砂の道「エンジェルロード」は、映画やドラマのロケ地としても知られていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『土庄町ホームページ』
ライター Ray WEB編集部