「もしもヴェイロンが今なお進化し続けていたら!?」の答え｜ブガッティF.K.P.オマージュ
ブガッティF.K.P.オマージュは、2026年1月29日から2月1日までパリのレトロモビルで開催された”アルティメット・スーパーカー・ガレージ”で実車が公開された。会場ではオリジナルのヴェイロン16.4とともに展示され、4つの異なるヴェイロンモデル（ヴェイロン16.4、グランスポーツ、スーパースポーツ、ヴィテッセ）も集結。さらに、フランス共和国親衛隊に護衛されたブガッティの歴史的モデルがパリ市内をパレードするなど、盛大なセレモニーが行われた。
【画像】「もしヴェイロンが進化し続けていたら」という問いへの答えとして設計されたF.K.P.オマージュ（写真53点）
車名はヴェイロンの生みの親であり、フォルクスワーゲングループを率いてきた創業家にルーツを持つ、フェルディナント・カール・ピエヒ教授の頭文字から取られている。これはブガッティが現在展開している「プログラム・ソリテール」（年間最大2台の限定生産）、究極のビスポーク車両だ。2025年8月にアメリカ・カリフォルニア州でのモントレー・カーウィークで発表された第1作「ブルイヤール」に続き、F.K.P.オマージュは第2作目として誕生した。
同プログラムでは、シロンやミストラルといった既存モデルのプラットフォームをベースに、内外装に顧客のビジョンに合わせて一から創り上げている。単なるカラーやオプション選択の域を超えた、文字通りの「コーチビルディング」の世界である。かつて、エットーレ・ブガッティが実践していた”自動車製作を芸術の域まで高める”というモットーを現代において再現しているかのようだ。
1998年のイースター休暇中、マヨルカ島で過ごしていたピエヒ教授はBMWがロールス・ロイスを買収したことを知らされた。ちょうどフォルクスワーゲングループでのベントレー／ロールス・ロイス、両ブランドを取得すべく動いていただけに、さすがのピエヒ教授も落胆。息子、グレゴールが”ブガッティ・タイプ57 SCアトランティックのモデルカーを買ってあげる”と慰めたらしい。
ピエヒ教授の自伝「Auto.Biographie」では愉快な運命のいたずらだったと振り返っている。ピエヒ教授もブガッティのモデルカーを購入しイースター休暇後、最初の取締役会にてブガッティ・ブランドの買収に向けて舵を切った。そして同年、フォルクスワーゲングループ傘下に収めた。ピエヒ教授とエットーレ・ブガッティという二人のエンジニアの精神が、時代を超えて出会った瞬間だった。
”比較できるものなら、それはブガッティではない”というのがエットーレ・ブガッティの格言であり、ピエヒ教授は”一目でブガッティと分かる、他の何とも比べられない存在を創り出すこと”を新生ブガッティで目指した。ヴェイロン発表時には特段言及されていなかったが、ヴェイロンのデビュー15周年を報じた公式プレスリリースに初めて”18気筒エンジンを搭載する構想があった”ことが明かされている。
なんでも1997年、東京モーターショー開催前後に東京・名古屋間の新幹線に乗車していた際、ピエヒ教授はフォルクスワーゲン・パワートレイン開発責任者であったカール・ハインツ・イノマンとの雑談中、18気筒エンジンのスケッチを描いていたという。そしてブガッティ買収後、18気筒エンジンの採用が検討された。なお、名古屋にどのような用事があったか定かではないが、おそらくフォルクスワーゲン・グループ・ジャパン豊橋インポートセンター（フォルクスワーゲン、ベントレー、アウディ、ランボルギーニ、ポルシェなどのPDI業務をする場所）の視察に出向いたのではなかろうか。
18気筒エンジンが構想されていたヴェイロンだが、最終的にはコンパクトで軽量なW16エンジンが採用された。2つのV8エンジンを90度の角度で配置し、各V8ユニットのシリンダーバンクを15度分離させる。この配置により、省スペースなW型構成が実現し、4つすべてのシリンダーバンクのピストンストロークが単一のクランクシャフトに作用する。長さわずか645mmという驚異的なコンパクトさにより、ヴェイロンは2,700mmという短いホイールベースを実現できたのだ。
