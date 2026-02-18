◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２０２４年グランプリ（ＧＰ）ファイナル覇者のアンバー・グレン（米国）がまさかの出遅れに涙した。

冒頭のトリプルアクセルは成功したが、後半に予定した３回転ループが２回転となり、ＳＰの必須要素を満たせずに０点となる痛恨のミス。６７・３９点で１３位に終わり、演技後は涙ぐみ、報道陣の取材にも応じなかった。

演技の前にはＳＰ使用曲「ライク・ア・プレイヤー」を歌うマドンナからビデオメッセージで「あなたは素晴らしいスケーター。とても強く、美しく、勇敢。勝てない姿が想像できない。幸運を祈っています。金メダルを取って」と激励されていた。観客席からは男子ＳＰ首位からまさかのミス連発で８位に終わったイリア・マリニン（米国）も見守っていた。

バイセクシュアル、パンセクシュアルであることを公表していることから、大会前には脅迫やＳＮＳでの誹謗（ひぼう）中傷に悩まされていることを告白。団体では金メダル獲得に貢献したものの、２６歳で初めて出場した五輪の舞台で苦しんでいる。