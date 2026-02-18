性能のベンチマーク的位置づけ

前回は、ミシュランのブランドについて思い出話を含めてご紹介しました。

さて、今回は、肝心なタイヤの話。



ミシュランマンでお馴染みのミシュランのマーク。 平井大介

ミシュランのイメージですが、ユニフォーミティ（真円度）が高く、いろいろな意味でバランスのいいタイヤというイメージがあります。

また、タイヤのテストドライバーや、エンジニアに話を聞くと、ミシュランは性能のベンチマークになっています。

パイロットスポーツ5やプライマシー5はミシュランを代表するタイヤで、適度にタイヤの縦バネが効いた、応答性の良さを持っているのが特長に挙げられると思います。

特にプライマシー5はコンフォート系ハイパフォーマンスタイヤといったキャラクターですが、特別に乗り心地をマイルドにしようとはせず、適度な張りの強さがあり、応答性も比較的シャープな味付けになっています。

また、ショックの収束が速く、コツコツした硬さは感じるものの、それよりも大きな振動はスッと収まるので、乗り心地としては、すっきりしたものに感じられます。パイロットスポーツ5と比べると、タイヤのストローク（たわみ）を使って、大きめのショックを受け止めている印象です。

バランスの巧みさに気付いたきっかけ

ここ10年くらいの印象なのですが、ミシュランのタイヤを試乗して感じているのは、タイヤの骨格となるケースとトレッドコンパウンドのバランスがとても巧みであるということです。

そもそもミシュランのタイヤは、空気圧を上手に使ってケース剛性を作り出しているように感じます。



補強部材を使わずに、内圧を巧く使って剛性を出している印象。 平井大介

もちろんカーカス、スチールベルト、キャップレイヤーという部材による基本骨格は持っていますが、それ以外にほとんど補強部材を使わずに、内圧を巧く使って剛性を出している印象です。

そして、この内圧で作り出したケース剛性と、トレッドコンパウンドが絶妙にバランスしているのです。ケースが硬すぎてトレッドコンパウンドが先に変形しきってしまったり、逆にコンパウンドグリップが勝って、先にケースが大きく変形してしまったり、というアンバランスがないんです。

このことをなんとなくイメージするようになったのは、もうかれこれ20年以上前の話になると思いますが、Cセグメント・ハッチバックの雨のロケでした。

他のクルマに比べて、明らかにフォルクスワーゲン・ゴルフのコーナリングスピードが速いんです。外で見ていて、最初は頑張って走っているのかな、と思ったのですが、自分で走らせてみても不安を感じずにほかのクルマより速いスピードで旋回しているんです。

その時は、ゴムがいいのか、排水性がいいのか……、ミシュランのウエット性能はいいなあ、とぼんやり考えていました。

ですが、何度かウエットでミシュランのベーシックタイヤを走らせるうちに、タイヤの変形具合とブロックの変形具合のバランスがいいと感じるようになったんです。

1ヵ所が変わったから、ではない

じつは先日レポートしているクロスクライメイト3の冬季試乗会（編集部注：【夏季は高評価！では、冬季の性能は？】ミシュラン・クロスクライメイト3冬季試乗会）でも、ケース剛性と（トレッドの）ブロック剛性のバランスの良さを実感する場面がありました。

というか、クロスクライメイト3の性能は、ほぼこのケースとブロック剛性のバランスからきているといっても過言ではないほど。そのあたりの話を、少し前までケース設計に携わっていたミシュランスタッフ某氏に、試乗の合間に根掘り葉掘り質問していたのでした。



性能アップの理由は、トレッドパターンの微妙な変化、だけではなさそう。 平井大介

ケース剛性と、コンパウンドグリップと、ブロック剛性と、ベルトアングル。もちろんカーカス素材などなど、それぞれがほかの部材の性能を引き出すように、いろいろな要素をバランスよく構成させているというのが、その時の結論めいた話だったのですが、これについては、また別の機会に書きたいと思います。

いずれにしても、クロスクライメイト3はコンパウンドを先代からキャリーオーバーで使っているのに、明らかに雪上性能が上がっているんです。トレッドパターンが微妙に変わり、雪上トラクション性能を引き出すようなチューニングが施されていることも影響しているのですが、ポイントはどこか1ヵ所が変わったからという、単純な話ではないってことです。

他のメーカーに謎がないというわけではありませんが、特にミシュランは、作り出すタイヤに謎の多いメーカーだと感じています。