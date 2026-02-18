『ドラゴンクエストIV　導かれし者たち』ビジュアル

　漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が、自身のXを更新し、ゲーム『ドラクエ4』の発売記念イラストを公開した。

【画像】めっちゃ可愛い！アリーナ＆クリフト、ピサロ様など『ドラクエ4』イラスト

　Xでは「『ドラゴンクエストIV　導かれし者たち』が36年前に発売された日。ドラクエ4発売36周年おめでとうございます」とイラストを4枚投稿。

　これにネット上では「一番好きな勇者です！！初めてのドラクエだったなぁ」「これはエモい。柴田さんの4コマ面白かったなぁ」「柴田先生がピサロ様を描いて下さってる」「アリーナにクリフト懐かしい」「柴田さん、相変わらずイケメン描くのがものすごく上手いな」などの声があがっている。