人気漫画家『ドラクエ4』イラスト4枚描きネット衝撃「先生がピサロ様を」「アリーナにクリフト懐かしい」
漫画『南国少年パプワくん』などで知られる作者・柴田亜美氏が、自身のXを更新し、ゲーム『ドラクエ4』の発売記念イラストを公開した。
【画像】めっちゃ可愛い！アリーナ＆クリフト、ピサロ様など『ドラクエ4』イラスト
Xでは「『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』が36年前に発売された日。ドラクエ4発売36周年おめでとうございます」とイラストを4枚投稿。
これにネット上では「一番好きな勇者です！！初めてのドラクエだったなぁ」「これはエモい。柴田さんの4コマ面白かったなぁ」「柴田先生がピサロ様を描いて下さってる」「アリーナにクリフト懐かしい」「柴田さん、相変わらずイケメン描くのがものすごく上手いな」などの声があがっている。
