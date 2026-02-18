Hey! Say! JUMP「ハニカミ」、自身13作目の合算シングル1位【オリコンランキング】
Hey! Say! JUMPの最新シングル「ハニカミ」が、18日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間22.9万PT（229,199PT）で1位を獲得。2018年12月24日付からスタートした同ランキングにおいて自身通算13作目の1位となった。
【動画】Hey! Say! JUMP「ハニカミ」
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも初週売上22.5万枚で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】となった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
2位には、King Gnuの「AIZO」が、週間9.3万PT（92,726PT）でランクイン。2月11日にCDシングルが発売され、同日付「週間シングルランキング」で2位に初登場。同日付「週間ストリーミングランキング」では4位、「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では5位にランクインしており、CD売上、ストリーミング再生数、デジタルダウンロード、それぞれのポイントを積み上げ、合算シングル2位となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間：2026年2月9日〜15日）＞
