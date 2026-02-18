元TOKIOの山口達也さん（54）がXを更新。海をバックに撮影した最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】サーフィンやトレーニングをする山口達也さんのプライベートショット

2023年3月、「株式会社山口達也」の設立を発表し、アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明かしていた山口。2024年11月には一般女性と結婚したことも報告していた。

自身のXでは「依存症全般」に対する講演活動の様子や、8年ぶりのサーフィンを満喫する姿、ジムで激しいトレーニングに励む動画、さらにチェーンソーを持ち笑顔で写るワイルドな写真など、さまざまな姿を発信してきた。

海をバックに撮影した最新ショットに反響

2026年2月15日の投稿では、「ど迫力！通りすがりです」とコメントし、海をバックに撮影した最新ショットを披露。

この投稿には「DASH海岸かと思いました。」「少し痩せました? お元気そうで」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）