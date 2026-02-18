『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」として、トゲのある植物の出し方について紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】トゲのある植物「集積所のすぐ隣にわかりやすく置いてくれると清掃員は助かります！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、トゲがある植物を出す際、「みんなが積み上げている集積所のすぐ隣にわかりやすく置いておいてくれると清掃員は助かります！」と投稿。









続けて、「僕はベテランなので判断できますが、新人清掃員が棘（とげ）が刺さったと叫んでいる時があります」と、ごみ収集現場の実情を明かしました。









そして『トゲ注意』と注意書きが添えられたゴミ袋の画像をアップし、「丁寧に書いてくれる人もいますが、僕らが見て理解できれば大丈夫です！」と呼びかけました。







滝沢さんは日々、SNSを通じて『ごみトリビア』を発信し、清掃員の安全とスムーズな回収のための啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】