「りく路で一りゅうの安全に感動」りくりゅうペア金メダルに熊本県警が祝福の電光掲示板で交通安全呼びかけ　以前からSNSで発信

大逆転で金メダルを獲得した「りくりゅう」ペアへの粋な祝福メッセージが話題になっています。

「ペアで輝く反射材と金メダル」と表示された電光掲示板の写真は、熊本県内で17日に撮影され、Xに投稿されたものです。

フリーで世界歴代最高得点をたたき出し、日本初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のフィギュアスケート「りくりゅう」ペア。

演技から約4時間後、2人の快挙をたたえて「りく路（陸路）で一りゅう（一流）の安全に感動」という電光掲示板が登場しました。

「りくりゅう」にかけた粋な祝福メッセージを公式Xに投稿したのは熊本県警です。

熊本県警は、これまでもユニークな投稿で交通安全を呼びかけてきました。

例えば「古古米」が話題になった2025年は、「ココマイ日（毎日）通る心コメた譲り合い」。

そして、大谷翔平選手が産休制度を利用した際には、「大谷は産休 道路は譲り合って39（サンキュー）」の投稿。

当時の出来事をSNSで発信してきました。

18日朝、熊本県警の担当者に聞いてみると、「今後も心にとどまる情報を発信していきますので、交通安全をお願いします」と話していました。