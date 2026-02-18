元NMB48で、現在は動画クリエーターの門脇佳奈子さん（29）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。体調不良に見舞われて路上で倒れ、救急搬送されていたことを明かした。

門脇さんは「妹が投稿してくれました」と、自身の妹が「拡散お願いします」としたSNS投稿を引用。その投稿によれば、門脇さんは16日午後1時半ころ、横浜中華街で倒れたが「姉が倒れたその時後ろに歩かれていた、おそらく2人組の女性の看護師さんに御礼をお伝えしたいです。脈を測っていただいたり、応急処置をして下さったと聞いています」と、通りかかった看護師とみられる女性2人組の応急処置を受けたという。

当該投稿では続けて「横に旦那が居ましたが、パニックになっていたところすごく心強かったと聞いております。救急車が着くまで一緒に待っててくださり、貴重なお休みだったところ姉の体調を気遣って下さり本当に有難うございました」と女性たちへの感謝とともに、「病院で検査し、大事には至らず、低血圧と貧血だったみたいで無事回復に向かってます」と門脇さんの症状についても報告。

「御礼をお伝えしたいのですが、連絡先を聞けなかったそうです。直接御礼を伝えたい為、届きますよう拡散お願い致します」と記されている。

門脇さんは「まさか自分が倒れるなんて思ってもいなくて、本当に助かりました。ありがとうございました」と感謝。「#拡散希望」とのハッシュタグを添えて「ご本人に届きますように」と願いを込めた。