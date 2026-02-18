＜俺の家事は完ペキ…？＞職場で絶賛の嵐「やっぱり間違っていない！」自信を深めた俺【第8話まんが】
俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。だから俺はできるだけ家事を頑張ってきた。エリは俺が頼んだ少しの家事すらもできないのに、一緒に公園へ行けと言う。俺がエリの負担を軽くしているんだから、もっと気を利かせるべきなのに……。そう思っていたら、エリがカナタを連れて家を出ていった。電話を何度もかけたがエリは出ない。どうやらエリは実家にいるようだ。
作り置きの余ったおかずを会社に持っていき、同僚に食べてもらうと「おいしい」「すごい」と絶賛された。やっぱり俺は間違っていなかった。エリがわがままなだけだ……。そう考えながら帰路についていると、スマホが鳴った。
一緒に育児がしたかった！？ 義母の言葉に、俺は驚いた。エリはこの期に及んでまだそんなことを言っているのか。俺は別に、家事も育児も仕事もすべてやれなんて求めていない。エリには仕事と育児に専念してもらっているのだ。
俺が家事のほとんどを担っていると言うと、同僚からは賞賛の嵐だった。やはり俺は間違っていない。ただ単に、エリがわがままなだけなんだろう。義母からの連絡も、なんだか言いたいことがよく分からなかった。俺にばかり何かを求めるのではなくて、自分の娘が至らないことを反省するべきではないのだろうか……？
ただエリとカナタにはしばらく会うことができないようだ。そう思うと急に寂しくなった。俺も久しぶりに実家に帰ろうかと思っている。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
