【義母が絶縁されるまで】私に内緒で引っ越し？「嫁に誘拐されたのかも…」＜第23話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第23話　誘拐された息子



【編集部コメント】

ゆ……誘拐ーー？　もう本当に、カツコさんは自分の目線でしか物事を見てないのですね。いくらササキさんが的確なアドバイスをしたとしても、カツコさんには響いていないのでしょう。懲りずに役所に行って戸籍を確認しようとするだなんて……。往生際が悪いにもほどがあります……。ササキさん、もうカツコさんを強く叱ってあげてください！！！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび