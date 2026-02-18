【義母が絶縁されるまで】私に内緒で引っ越し？「嫁に誘拐されたのかも…」＜第23話＞#4コマ母道場
わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！
第23話 誘拐された息子
【編集部コメント】
ゆ……誘拐ーー？ もう本当に、カツコさんは自分の目線でしか物事を見てないのですね。いくらササキさんが的確なアドバイスをしたとしても、カツコさんには響いていないのでしょう。懲りずに役所に行って戸籍を確認しようとするだなんて……。往生際が悪いにもほどがあります……。ササキさん、もうカツコさんを強く叱ってあげてください！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第23話 誘拐された息子
【編集部コメント】
ゆ……誘拐ーー？ もう本当に、カツコさんは自分の目線でしか物事を見てないのですね。いくらササキさんが的確なアドバイスをしたとしても、カツコさんには響いていないのでしょう。懲りずに役所に行って戸籍を確認しようとするだなんて……。往生際が悪いにもほどがあります……。ササキさん、もうカツコさんを強く叱ってあげてください！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび