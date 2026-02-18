カスタムサラダの専門店「クリスプサラダワークス」。都内を中心に50店舗（2026年2月16日現在）を展開する人気店です。代表取締役社長CEOである宮野浩史さんは、数々の飲食事業を渡り歩いてきた経歴の持ち主。前編ではキャリアの根幹にある考え方について伺いました。

後編では、他者と比較せず自分の道を選びとってきた宮野さんの仕事選びの軸について深く聞いていきます。「仕事も人生も“ゲーム”だと思って！」と発した宮野さんの語りには、私たちのゲームチェンジを後押ししてくれるヒントが詰まっていました。

前編： 18歳で甘栗売りに。高校中退から社長になったクリスプサラダワークス代表・宮野浩史が考える頑張った人が報われる世界

仕事のおもしろさは、“成果”じゃない

Q. 宮野さんにとって、仕事とはどういうものですか？

「ゲーム」みたいなものですかね。働いた結果お金が増えることよりも、このゲームをすること自体に楽しさを感じます。僕は、例えばものすごくお金を持っていて、仕事をせずなんでもやっていいと言われたら、つまらないと思うタイプなんです。レベルが上がったのに最初のステージでずっと遊んでいるみたいな感覚。実際、たくさん稼いだ時期もありましたが、そのときの生活自体はそんなに楽しいと思えませんでした。つまり、お金は僕のモチベーションじゃないんですよね。

あり余るくらい稼いだとしても満足できなくて、それよりも仕事をする営み自体がおもしろい。ゲームってお金がもらえるわけでもないのに嫌なこともやるじゃないですか。レベル上げはつまらないときもあるけど、そうしないと次のボスが倒せないからやるわけですよ。それで、 レベルを上げて新しいステージを楽しめるようになる、その道のりが楽しい と感じます。

最近はあらかじめ設定されたゴールがない、プレイヤーの自由度が高いゲームがいろいろ出てきていますよね。育成系のゲームとか。「最終ボスを倒しましょう！」という目標も、「それまでにこのボスを〇回倒しましょう！」というルートもない。自分で設定して探求していくのが楽しい。今のクリスプサラダワークスはそんな感じの楽しさがあります。たくさんプレイした人は「まだまだできることがあるな」と見えてくるものがある。他のプレイヤーのすごさがわかる。全然飽きないですね。

仕事選びは、プレイするタイトルを選ぶように

Q. 楽しめるゲーム（仕事）を選ぶコツはありますか？

「限られたお小遣いのなかで次に遊ぶゲームをどうやって探すか」を想像してみるといいかもしれません。まずはどんなゲームか、おもしろそうか調べますよね。それで選んだものをやってみるとします。すると当然、合わないゲームがある。「おもしろいって聞いてたけどつまらなかったな」とかね。そういうときに、お小遣いに余裕がある人は次のゲームを探すし、余裕がない人は「もうちょっとやってみるか、もしかしたらおもしろくなるかも」と期待して続けると思うんです。

これを仕事に戻して考えると、例えば資金的な余裕や家族の支援が十分なら新しい仕事を探してみるのもいい。それがなさそうなら続けてみようかな……くらい、気楽に考えるのがいいんじゃないかなと僕は思います。僕自身は、お小遣いがなくなってもどんどん次のゲームを買ってプレイしはじめちゃうタイプですが……（笑）。それもまたおもしろいと思いますよ。

Q. 「今の仕事がつらい」「楽しめるかどうか」を考えられない状況の場合はどうすればいいでしょうか？

自分がやっていてつまらないゲームをずっと続けるのって不幸せだと僕は感じていて。いろんなタイトルがあるわけだから、 まずはやってみて確かめてもいい と思っています。だから、つらいとはっきりわかっているなら、続けなくていいんじゃないかな。代わりに、このまま人生を終えることを想像したときに「 人生が終わる前にこれはやってみてもいいかも 」と思えるものを、多少リスクがあってもやってみるのがいいんじゃないかと思いますね。「先はわからないけど辞めてみよう」とかね。

大切なのは今。 「頑張れば将来いいことがある」ではなくて、「今楽しめるか」を重視する のがいいと思います。ゲームだと思って、気楽にいくことも大事なんじゃないかなって。

ゲームでボスを倒せなくたって、自分の本当の人生には関係ないでしょ。「ボスさえ倒せば、自分の人生はすべてよくなる！」ってことはない。仕事ってそれくらい気楽に捉えていいと思う。人生や未来を重く考えすぎなくていい。何か使命を受けて生まれているわけではなくて、たまたま生まれてきたんだから。動物や昆虫と同じ生き物じゃないですか、僕らって。カマキリは「未来ってどうなるかな」って考えないでしょ、きっと。人間だけが特別だと思いがちだけど本当は同じ。考えて悩んだって仕方ない。 未来を考えすぎると、“今”動けないんじゃないかな 。

「ま、いっか」の心持ちが、楽しめるキャリアを導く

Q. 未来よりも、“今”つらくないか。自分の心に正直に考えていいんですね。

そのほうが息苦しくないと思います。僕自身、未来をロックするようなことってすごく苦手です。身近なところでいうと将来のための積立や貯金。それ自体はいいと思うんだけど「老後のためにこれだけ必要で、そのために今これくらい捻出しなきゃいけなくて……」と考えているうちに、どんどん自分が縛られていくような感覚になりませんか？

そうやって一生懸命逆算した通りに準備したとしても、未来が幸せな保証はない。そもそも明日交通事故で人生が終わるかもしれないし、何が起こるかわからないでしょ。それなら、今日で終わったとしても「ま、いっか」くらいのポジションに立って、今どうしたいかを自分で決めたらいい。

Q. 「ま、いっか」という言葉で、ずしんと重くなっていた背中が軽くなるような気がします。

そう、 軽やかにいろいろ試したらいいんです 。どのみち人生は読めないし、思った通りにはならない。だから仕事も、続けていくか迷ったら「今日このゲームをやるか」に置き換えて考えてみてください。

僕の指標でいうと、しばらく離れてみたときに「そろそろやりたいかも」とうずうずしてきたら、今の仕事は合っている。土日だけ休んだ後の月曜日は憂鬱になっても、1週間くらい休むとうずうずしてくるんですよ。「やりすぎて飽きてきた」「つまらないな」と思ったとしても、この感覚があるなら大丈夫。この感覚がないならゲームを変えてみる。選べるコマンドもタイトルも無限にあると思って、ぜひ楽しんでほしいです。

プロフィール 宮野 浩史（みやの ひろし） 宮野 浩史（みやの ひろし） 1981年生まれ。15歳で渡米し、18歳のときに米カリフォルニアで天津甘栗の露天販売商などを起業。2004年に日本に戻り、タリーズコーヒージャパンに入社。ブリトーの専門店を起業後、2014年にCRISPを設立し、「CRISP SALAD WORKS」を展開。

取材：山口真央

撮影：fort 小野正博

編集：求人ボックスジャーナル編集部