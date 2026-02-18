カスタムサラダの専門店「クリスプサラダワークス」。都内を中心に50店舗（2026年2月16日現在）を展開する人気店です。代表取締役社長CEOの宮野浩史さんは、15歳で渡米し、18歳のときにアメリカで天津甘栗の露天販売事業を始め、その後タリーズコーヒージャパンの緑茶カフェ事業の事業責任者、ブリトー＆タコス店の経営を経て、今の仕事にたどり着きました。今回は数々の飲食事業を手がけてきた宮野さんに、キャリアの根底にある考え方について伺います。

“才能”ではなく“環境”が、自分を強くしてくれた

Q. 宮野さんのキャリアの始まりは、なんと18歳！ どんな経緯でスタートしたのですか？

日本の高校になじめずに中退した後、両親から勧められてアメリカ留学に行った先で、憧れの人に出会いました。ホストファミリーのお父さんで、僕にとって第二の父のような人。彼はアメリカで何十年も商売をやっていて、そんな彼がある日僕に言ったんです。

「浩史、天津甘栗の事業をやってみないか」

もともとやっていた事業の責任者のポストが空いたからと。驚きましたが、彼への憧れの気持ちと「僕は手を動かさないけど、経営に必要なことはすべて教えてやる」という彼の言葉を信じて始めることにしました。商売のなんたるかも何もわからないなかで、彼の背中を見ながらがむしゃらにやる日々。それが僕のキャリアの始まりでした。

自分が決めないと誰も代わりに決めてくれない 状況で、ひたすら自分で考える。あのときの経験は自分の原点となり、自信になっています。くじけそうなときもありましたが……（笑）。でもそのおかげで「権限があればできる」と自分を信じられるようになって、その後の仕事でも仕事を前に進める力がついたと感じています。

Q. 「権限があればできる」、自信に満ち溢れたかっこいい言葉ですね。

実際はそんなにキラキラしたものじゃなくて、 コンプレックスの裏返し みたいなものです。大学に行っていない僕は他の人に比べて人生の選択肢が少ないと感じていたから、「自分が今いるフィールドで成果を出さないといけない」という気持ちが源になっていました。みんなが通っている道を通っていないことの恥ずかしさや、焦りのほうがずっと大きかったです。

つらかったけど、近い境遇の人が身近にいなかったのはよかったのかも。自分の当たり前のレベルがぐっと上がったし。参考にする人がホストファミリーの父しかいなかったから、何十年も自立して商売をしている人が僕の仕事の基準になっていました。「権限があればできる」という感覚が出来上がったのは、僕が特別に優秀だったからではなくて、それが当たり前の環境に身を置けたからだと思います。

会社は、自立した個人が集まり正しく評価される場所であってほしい

Q. ご自身がそれだけ高い基準で頑張っていると、一緒に働く相手にもそれを期待して苦しくなってしまう……ということはありませんか？

僕は「自分がやっているからあなたもやってほしい」という感覚は一切ないですね。考え方も働き方も人それぞれだし、結果を受け取るのはその人自身。みんな自立した人間なんだから、自由だし、自己責任だという考えが根底にあります。

今会社を経営している目線で言うと、僕がやっている「クリスプサラダワークス」は僕自身がやりたいことを会社という形でやらせてもらっている。関わっている人たちには「僕のことを手伝ってくれるなんて、すごく助かる！」という気持ちです。だから、もしそのスタッフ1人に対して何か不足していることがあるとするなら、その人に対して「もっと頑張って」と思うだけでなく、人を増やすとか仕組みを作るとか、そういう工夫でうまく回るようにするんです。

仕事やキャリアのアドバイスとして「こうしたほうがいいんじゃない」と言うことはできるけど、その結果に責任を負うのは本人じゃないですか。結局は自己責任なわけです。だから僕は無責任なことは言えない。会社は家族のようにずっと寄り添ってあげられる存在ではないから、その人自身が選択をして役割や目的をもって、出たり入ったりできる。出した成果に対してちゃんと報酬が受け取れる、会社ってそういう場所であってほしいと思っています。

Q. クリスプサラダワークスでは、接客クオリティへのインセンティブを導入していると伺いました。「出した成果に対してちゃんと報酬が受け取れる」ということへのこだわりを感じます。

どんな人も、成果は正しく評価されるべきだと考えているので、仕組みにも反映するようにしています。僕は今の飲食業界、特に接客ってアンフェアだなと感じているんですよ。

僕たちは資本主義の世の中で、株式会社という組織体として会社の売上や利益を高めていくっていうルールで仕事をしていますよね。経営者も従業員も、そのルールのなかで頑張れば自分にもいいことが返ってくるという仕組みで働いているはずです。でも接客はハイパフォーマーとローパフォーマーが同じ給料で働いているということがよく起きています。

海外では、報酬に見合う仕事量・クオリティが明確に定義されているから、働く側もそれ以上やそれ以下の仕事はしないのが当たり前。それに比べて日本は特殊で、低い報酬・みんなと同じ報酬でもスペシャルな接客をする人がたくさんいます。それなのに、経営する側がそれに甘えてしまって報酬が据え置きになっている。頑張っている人は、頑張る意味がわからなくなってしまいますよね。「あの人より私のほうが頑張っているのに、時給が一緒だ」みたいな。

そうじゃなく、お客さまに喜んでもらうっていう絶対軸に合っていれば、報酬は上がりますよと。これも、ある意味で自己責任なだけなんです。

本来は、会社に利益をもたらしてくれている人にちゃんと配分すれば、会社も儲かるはず。僕は働いている人にアンフェアで、会社も損する構造を変えたい。僕たちの会社から変えていこうと思って、いろいろ試しているところです。

話すことで生まれる“いい仕事”が楽しい

Q. 先進的な取り組みは、やはり宮野さんの「自分で考えて決める力」があってのことでしょうか？

もちろん最後にGOを出すのは僕の役割ですが、たくさんの人とディスカッションを重ねて進めています。僕ひとりで考えて決めるなんて、孤独じゃないですか……（笑）。思い付きで「これどうかな？」と出したものがそのまま「わかりました！」と進んでしまったら慌ててしまいます。「えっ、よかったの！？」って。僕も僕で自信がないところはいろいろあるんですよ。だから、僕と同じように企画したり、仕事を動かす根っこを考えたりしてくれる人がいて助かっています。

「ちょっと待って」がかかったり、「こうしたほうがいい」という意見があったり、話しているなかで生まれてくるものがあると楽しいですし、そのほうがいい仕事ができると思います。もちろん、肯定や確認で進行を後押ししてくれる役割の人も必要ですが、ディスカッションが盛んだと僕は楽しくなってきます。正しい・間違いの判定を怖がらず、仕事では思っていることをどんどん発信しあっていきたいなと感じますね。

プロフィール 宮野 浩史（みやの ひろし） 宮野 浩史（みやの ひろし） 1981年生まれ。15歳で渡米し、18歳のときに米カリフォルニアで天津甘栗の露天販売商などを起業。2004年に日本に戻り、タリーズコーヒージャパンに入社。ブリトーの専門店を起業後、2014年にCRISPを設立し、「CRISP SALAD WORKS」を展開。

取材：山口真央

撮影：fort 小野正博

編集：求人ボックスジャーナル編集部