アイドルとゴルフの二刀流、菅沼菜々がデビューCDのリリースイベントを開催 「ぜひお手に取ってください！」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。2月18日にいよいよデビューCD「君の救世主になりたくて！」が発売されるのを前に、17日には東京・汐留シオサイトでリリースイベントを開催したことを投稿した。
【写真】可愛い衣装でリリースイベントを盛り上げた菅沼菜々
イベントに集まってくれた多くのファンに感謝すると「人生でこんな経験できると思っていなかったので とっても嬉しかったです」「ついに明日1stシングルデビューです！ ぜひお手に取ってください！」と呼びかけていた。投稿ではCDジャケットと同じ茶色のワンピースを着た菅沼が、大きなパネルの前に立ち可愛らしくポーズを決めた写真を公開した。すでに先行予約でCDを手にしているファンは「自宅に届いて可愛すぎる歌声と曲を堪能しています」「最高な曲ですね〜」と称賛。イベントに参加したファンは「今日めっちゃ最高だった」「かわいい衣装に、髪型がとても似合っていた」と大喜び。そして「次は優勝スピーチで（歌の披露）待ってま〜す」とのコメントも寄せられていた。
菅沼菜々のInstagram【@nanasuganuma_official】
<ゴルフ情報ALBA.Net>
