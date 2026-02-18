162Ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÀ¸¸»»û¤¬¿¿»÷¤·¤¿¡¢70Ç¯Âå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÄ¶¸ÄÀÅª¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©
¥¢¥ë¥ÐTV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥È¥Ã¥×¥×¥í¥ì¥Ã¥¹¥óK'S¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡£2025Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºòÇ¯¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿À¸¸»»ûÎ¶·û¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢Èôµ÷Î¥¤ÈÊý¸þÀ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ûº¸¼ê¼ó¤ò¾¸¶þ¤·¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤êÈ´¤¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¡¡À¸¸»»û¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þºòÇ¯¡¢Èôµ÷Î¥¡Ê24Ç¯Ê¿¶Ñ288¥ä¡¼¥É¤«¤é25Ç¯¤Ë293¥ä¡¼¥É¤Ø¥¢¥Ã¥×¡Ë¤¬¿¤Ó¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ë¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ç¤¹¡£YouTube¤Ê¤É¤ÇÈà¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°ì´ÓÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸Æ°¤¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Çº¸¼ê¼ó¤Î·Á¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿¶¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇØÌÌÂ¦¤ØÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¼ê¼ó¤ò¾¸¶þ¤·¤¿·Á¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¥Ü¡¼¥ëÂ¦¤Ë¼ý¤Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÈÖ¼ê¤Ç¤â°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Î¾¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£º¸¼ê¼ó¤Ï¾¸¶þ¡¢±¦¼ê¼ó¤ÏÇØ¶þ¤·¤¿·Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤òÂÎ¤Î¶á¤¯¤ËÄÌ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤òÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾¡¼¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¦¹ø¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥¤ÈÊý¸þÀ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢£À¸¸»»ûÎ¶·û¤·¤ç¤¦¤²¤ó¤¸¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162cm¤Ê¤¬¤éÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥293¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë¡£25Ç¯¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥È¥ì¥Ó¥Î¡×¤È¸ì¤ë¡È¥È¥ì¥Ó¥Î¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£¢£¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´À¹´ü¤Î1970Ç¯Âå¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤â6ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÀ¸¸»»û¤¬¼«¤é¸ì¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°²þÂ¤¡£ ´ØÏ¢µ»ö¡Ú162Ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢Ìó300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹À¸¸»»û¤¬³«´ã¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡Û¤Ç¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬´ÊÃ±¤Ë¾å¤¬¤ë¡Û¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÃË¡¦À¸¸»»ûÎ¶·û¤¬¶µ¤¨¤ëÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈëÌ©¡ª¡ÚK's STUDIO¡Û
162Ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢Ìó300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹À¸¸»»û¤¬³«´ã¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©
¡Ú¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ÛÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¦¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ÎÈë·í¤Ï¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¡ª¡ÚK's STUDIO¡Û
º£µ¨Àä¹¥Ä´¡¦27ºÐ¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼6¾¡¤ÎÅ·ºÍ¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤À¤Ã¤¿!!
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ûº¸¼ê¼ó¤ò¾¸¶þ¤·¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤êÈ´¤¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¡¡À¸¸»»û¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þºòÇ¯¡¢Èôµ÷Î¥¡Ê24Ç¯Ê¿¶Ñ288¥ä¡¼¥É¤«¤é25Ç¯¤Ë293¥ä¡¼¥É¤Ø¥¢¥Ã¥×¡Ë¤¬¿¤Ó¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ë¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤Ç¤¹¡£YouTube¤Ê¤É¤ÇÈà¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°ì´ÓÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸Æ°¤¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Çº¸¼ê¼ó¤Î·Á¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿¶¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇØÌÌÂ¦¤ØÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¼ê¼ó¤ò¾¸¶þ¤·¤¿·Á¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¥Ü¡¼¥ëÂ¦¤Ë¼ý¤Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥È¥¿¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹ÌÌ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÈÖ¼ê¤Ç¤â°ÂÄêÀ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Î¾¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£º¸¼ê¼ó¤Ï¾¸¶þ¡¢±¦¼ê¼ó¤ÏÇØ¶þ¤·¤¿·Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¥È¥ì¥Ó¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤òÂÎ¤Î¶á¤¯¤ËÄÌ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤òÂÎ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾¡¼¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±¦¹ø¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤ë²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èôµ÷Î¥¤ÈÊý¸þÀ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢£À¸¸»»ûÎ¶·û¤·¤ç¤¦¤²¤ó¤¸¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡¿ 1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162cm¤Ê¤¬¤éÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥293¥ä¡¼¥É¤ò¸Ø¤ë¡£25Ç¯¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡£¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¥È¥ì¥Ó¥Î¡×¤È¸ì¤ë¡È¥È¥ì¥Ó¥Î¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£¢£¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î1939Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6¾¡¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»29¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´À¹´ü¤Î1970Ç¯Âå¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤â6ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÀ¸¸»»û¤¬¼«¤é¸ì¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°²þÂ¤¡£ ´ØÏ¢µ»ö¡Ú162Ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢Ìó300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹À¸¸»»û¤¬³«´ã¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡Û¤Ç¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬´ÊÃ±¤Ë¾å¤¬¤ë¡Û¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÃË¡¦À¸¸»»ûÎ¶·û¤¬¶µ¤¨¤ëÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈëÌ©¡ª¡ÚK's STUDIO¡Û
162Ñ¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¡¢Ìó300¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤¹À¸¸»»û¤¬³«´ã¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡©
¡Ú¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ÛÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¦¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ÎÈë·í¤Ï¥Ò¥¸¤«¤éÀè¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¡ª¡ÚK's STUDIO¡Û
º£µ¨Àä¹¥Ä´¡¦27ºÐ¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼6¾¡¤ÎÅ·ºÍ¥ê¡¼¡¦¥È¥ì¥Ó¥Î¤À¤Ã¤¿!!
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û