加藤シゲアキ、ぜったくんと制作した2曲を音楽ライブで初披露へ 一緒に麻雀を打ちながら生まれた楽曲
NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（3月21・22日、豊洲PITで開催）で、加藤がラッパー・トラックメーカーのぜったくんと制作した2曲をコラボステージで初披露することが決まった。
【画像】『S-POP LIVE』出演者一覧
披露する曲は、麻雀好きな2人で制作した「麻雀いこうぜ」「満貫（マンガン）跳満（ハネマン）トップガン」の2曲。実際に一緒に麻雀を打ちながら生まれたこの楽曲は同イベントで初披露となる。各日異なるバージョンでお披露目予定。
また「S-POP LIVE」の開催を記念し、25日午後10時からインスタライブを配信する。インスタライブではイベントの内容や出演アーティストの紹介に加え、オフィシャルグッズも紹介予定となっている。
■イベント概要
タイトル：『S-POP LIVE』
公演日：3月21日（土）・22日（日）
会場：豊洲PIT（東京都江東区豊洲6丁目1−23）
開場/開演：開場：15:00／開演：16:00 （予定）
料金（税込）：スタンディング 8500円（※1ドリンク代別 600円）
出演者（五十音順）：
・21日（土）
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：S.A.R. ／ぜったくん／tonun／藤井隆
・22日（日）
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：ぜったくん／DURDN／First Love is Never Returned／Helsinki Lambda Club
