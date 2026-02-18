装弾された散弾銃を持ち、米連邦議会議事堂に向かって突進した男が逮捕された/United States Capitol Police

（CNN）米議会警察は17日、装弾された散弾銃を持ち、戦闘用ベストを着用して連邦議会議事堂に向かって突進した男を逮捕したと明らかにした。

警察によれば、逮捕されたのはジョージア州スマーナ在住のカーター・カマチョ容疑者（18）。単独で行動したとみられ、動機の解明を進めているという。

警察によれば、カマチョ容疑者は装弾された散弾銃を所持し、予備の弾薬も携えて白色のスポーツ用多目的車（SUV）で議事堂近くまで乗り付けた後、車を降りて建物に向かって走り出した。

同容疑者は議会警察に制止された。警察官らは拳銃を構え、銃を捨てて地面に伏せるよう命じたという。カマチョ容疑者はこれに従い、地面に横たわった後、逮捕されて身柄を拘束された。

議会警察幹部によると、容疑者は戦闘用のベストに加えて、戦闘用の手袋も着用していた。車内からはケブラー製のヘルメットとガスマスクも見つかったという。車は議事堂近くの植物園前で発見された。車両は容疑者の名義ではなかった。

警察はカマチョ容疑者を、無許可でのライフル銃の所持や未登録の銃器・弾薬の所持、違法行為などの容疑で訴追した。議会警察にとって、これまで把握していなかった人物だという。

当局は事件の間、一時的に周辺の道路を閉鎖し、現場付近に近づかないよう呼びかけた。