現在61歳の俳優・いとうまい子が、超多忙だったアイドル女優時代の苦労を明かした。

【映像】可愛すぎる20歳のいとうまい子

いとうは2月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、1985年に当時20歳だったいとうが同番組へゲスト出演した際の貴重なアーカイブ映像が公開された。

18歳でアイドルとしてデビューし、ドラマ『不良少女と呼ばれて』で大ブレイクしたいとう(当時：伊藤麻衣子）は、俳優だけでなく歌手などタレントとしての活動で多忙を極めていた。不良役を演じる苦労を問われると「肉体的に強くないと…精神的にも強くないと不良は続けていられないと思いましたね」と笑い、「寒い中でも薄い洋服1枚で立ってたりとか…喧嘩とかあるでしょ」と屈託ない笑顔をみせていた。

さらに歌手活動について聞かれると「お芝居のほうは好きだからできるんですが、歌の方はもう大変ですね」「全然歌えなくて…怖いんですよ、テレビが」と、はにかみながら本音を明かしていた。

そんな初々しく可愛らしいいとうの姿に、黒柳は思わず「変わらないね」と言葉を漏らす。いとうもVTRの中で「大変」という言葉を連発するかつての自分を眺めながら大笑いし、あらためて「もう歌が苦手で苦手で…大変でした」と実感を込めて振り返った。

そして「初めてお会いしたときは41年前ですもんね…すごい昔ですよね」と黒柳が感慨深げに語りかけると、いとうも「そうですね」と深く頷いた。続けて黒柳が「あっという間でしたけどね」と水を向けると、いとうも「あっという間でした」と言葉を強め、お互いに長い年月を噛み締めるように笑いあった。

（『徹子の部屋』より）