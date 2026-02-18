テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第113回 ミラノ・コルティナ五輪、“過去最多メダル”の追い風を放送・配信はどう生かすのか 冬季五輪の変わらぬ課題
●時差のある開催地の恩恵を受ける情報番組
日本人選手の活躍が連日報じられているミラノ・コルティナ五輪。冬季五輪のメダル獲得数が過去最多を更新するなど、盛り上がりを増した感がある。
そんな日本人選手の活躍という追い風を、放送・配信はどのように生かしているのか。逆にメダル獲得が続いていることで、どんな課題が見えたのか。
今年は3月に野球のWBC、6月にサッカーW杯、9月に愛知県でアジア大会が行われるスポーツイヤーだけに、その先陣を切った冬季五輪の功罪をテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
五輪の日本勢女子最多メダル獲得者となった高木美帆選手
○メダル獲得数の推移と気になる時差
開催前はイタリアと8時間の時差があり、さらに冬季五輪は学校の部活動にない競技が大半を占めることなどから、業界内では「日本人選手が活躍しなければ盛り上がらないだろう」「中継を見る人も、番組での扱いも減るのではいか」などの声もあがっていた。
しかし、冷静に考えれば「多少の不安がある」というレベルであり、メダル獲得ラッシュは必然だったように見える。
その主な理由は、まず今大会は新競技の山岳スキーが加わった8競技116種目が行われること。しかも種目数は84、86、98、102、109、116と増え続けていた。
次にメダル獲得数は1個に終わった2006年トリノ五輪以降、2010年バンクーバー五輪5個、2014年ソチ五輪8個、2018年平昌五輪13個、2022年北京五輪18個と右肩上がりで増え続けている。
「冬季五輪のメダル獲得はせいぜい1〜2個」と言われたのは20年も前のことであり、実は獲得数の増加とともに盛り上がりはジワジワと増していた。特に時差の少ない韓国と中国での開催だった直近2大会は、「朝から夕方まで情報番組で期待感を高め、夜に競技中継で盛り上がり、翌朝から夕方までメダル獲得の祝福ムードであふれる」という好循環。
しかし、イタリア開催の今大会はメダル獲得マッチの大半が深夜2〜5時台に行われるため、リアルタイムで見ている人と見ていない人の温度差は大きいように見える。ネット上の声を見る限り、興奮や感動で一色というより、情報として受け止め冷静に祝福するような声も目立つ。
ただ、この時差がある国での開催はテレビの情報番組にとっては大きなチャンス。速報や感動ドキュメントとしての価値は高く、朝の『サン!シャイン』(フジテレビ系)や『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日系)、午後の『ゴゴスマ』(CBC・TBS系)や『情報ライブ!ミヤネ屋』(読売テレビ・日本テレビ系)などで多くの時間を割いて特集が組まれている。
これらは中高年層がメイン視聴者の番組だけに、深夜から早朝にリアルタイムで五輪中継を見る人は限定的。その意味で「時差のある開催地の恩恵を最も受けている」と言っていいかもしれない。
●にわか向け放送と美女アスリート
次に競技中継そのものに目を向けると、良くも悪くもこれまでとの変化は感じられない。
“にわか”向けのような放送スタンスは今大会でも継続。競技中継は深夜から早朝のため“にわか”より“コア”の割合が多くなるにもかかわらず、競技前のあおりVTRやスタジオ出演者の高いテンションなど“にわか”向けの要素が散見される。
時差があり“コア”の増える欧米開催では、「もっと競技の醍醐味を味わいたい」「冬季五輪の競技をもっと知りたい」などのニーズに応え、「テレビは変わった」と言われるためにも、そろそろ柔軟性を見せていいのかもしれない。これらの意味ではメダルラッシュの追い風を生かし切れてないように見えてしまう。
もちろんテレビ局としては“にわか”を取り込んで少しでも視聴率を上げたいところだが、時差のある開催国である上に、TVerでほぼ全競技無料配信される現在ではこれまで通りの戦略では限界がある。そもそも五輪などの大型スポーツイベントではNHKと民放各局で組織されたジャパンコンソーシアムでの中継がベースになるだけに、スタジオを含めた放送全体をもっと本物志向に切り換えていいころではないか。
そんな本物志向からの乖離は解説者の人選にも見られる。今大会は競技を問わず主に20・30代の美女アスリートが解説ゲストとしてそろえられ、そのたびにネットメディアが美ぼうをピックアップ。本人に非はないため名前の表記は避けるが、何かとルッキズムの論争が起きる中、時代に逆行するような人選と言っていいかもしれない。
実はこのところ、そんなビジュアル重視は放送業界のトレンドとなっていた。
実際、昨年9月に開催された『東京2025世界陸上』に出場した美女アスリートたちが終了後から現在までバラエティでの出演が相次いでいる。これは民放各局の制作サイドにとって彼女たちは他のタレントより費用対効果が高いということだろう。ゴールデンタイムの番組で若手俳優やアイドルのゲスト出演を求める動きが広がっていることも含めて、ビジュアル重視の戦略があるのは間違いない。
しかし、それが五輪のゲスト出演にもこれほど広がったことに驚かされる。PRの手段としてはアリだろうが、競技の醍醐味とは必ずしも一致しない人選であり、今大会の放送を象徴するトピックスと言っていいのではないか。
○変わらない放送と充実する配信
一方、配信ではTVerが冬季五輪としては単独初となる“ほぼ全競技”をカバーするなど、コンテンツ全体が充実している。
各競技の「ライブ配信」に加えて「新着ハイライト」「急上昇ランキング」「メダル速報」「競技解説」などのトピックスが豊富。さらに「日程」「競技一覧」「注目の選手」などを選んで関連動画を検索できるなどユーザビリティもよく、効率的に見ることができる。
また、朝になってからリアルタイム風で見ることも可能であり、当然ながら録画予約などの手間も不要。さまざまな点で“にわか”にも“コア”にも対応している。TVerはすでに2024年のパリ夏季五輪でコンテンツ総再生数1億1000万を超えていたが、今大会でさらに五輪視聴のスタンダードとして定着したのではないか。
最後に冬季五輪そのものにふれておくと、ほとんど時差のない平昌や北京では多くのメダルを獲得したが、はたして日本の人々に「盛り上がった」という実感が残っているだろうか。もしその実感が薄いのであれば、盛り上がりが開催中の瞬間風速的なものに留まったからだろう。事実、終了後も各競技の盛り上がりが継続したという印象は薄く、夏季五輪のようにアスリートが情報番組やバラエティを席巻する現象も起きていない。
多くの視聴者にとってなじみ深い競技がない冬季五輪は「日本人選手がメダルを獲れるかどうか」の“にわか”向けのみではその後の関心につながりづらい。競技の醍醐味はもちろん一歩進んだ技術解説、外国人選手の魅力、シーズン全体の面白さなど多角的に伝えるような放送・配信を期待したいところだ。
たとえば理想論ではあるが、いくつかの競技は“にわか”向け、“そこそこ”向け、“マニア”向けの3つ実況・解説があってもいいのかもしれない。あるいはスマホでアクセスできる技術解説や選手のキャラクター紹介などがあっていいかもしれない。その内容はどうあれ、難しさこそあれ、そろそろ進化してほしい時期に見える。
日本人にとってのメジャースポーツである3月のWBC、6月のサッカーワールドカップは、よほどの早期敗退がない限り、ミラノ・コルティナ五輪以上の盛り上がりを見せ、そのままシーズンの活況につながっていくだろう。もちろんこのままメダル獲得数が増えるほど、野球とサッカーにとっての追い風となっていくはずだ。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。
