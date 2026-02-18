なか卯、シャキシャキ白髪ねぎがたまならい「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を発売
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は2月18日より、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売する。
「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」(並690円、大790円)は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」にシャキシャキ食感の白髪ねぎをたっぷりトッピングした商品。
スープは、関西風のうどんだしに、コクのある鶏油やニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに。お好みで別添えのペッパーガーリックをかければ、よりパンチのある味わいへの変化も楽しむことができる。
また、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」に食べるラー油を加えていただく「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」(並780円、大880円)も登場。ザクザク食感の食べるラー油が、鶏塩うどんに旨辛な味わいをプラスし食欲をかき立てる商品となっている。
