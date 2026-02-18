特別国会が18日召集され、先日の衆議院選挙で当選を果たした東海3県の新人議員らが初登院し、意気込みを語りました。



18日午前8時、青空のもと国会議事堂の正門が開くと、新人議員らが次々と中へ入っていきました。



愛知3区で初当選した自民党・水野良彦さん(52)は、緊張した面持ちで決意を口にしました。



自民・愛知3区 水野良彦氏：

「すごく気が張っています、緊張しているというか。とにかく選挙戦で訴えたことをしっかりと実現していくこと、それに尽きるんじゃないですかね」





岐阜4区選出の自民党・加藤大博さん(46)は髪を切って初日に臨みました。県議の経験も活かして、強い経済を実現したいと意気込みます。自民・岐阜4区 加藤大博氏：「地域の皆さんから高市政権に対する期待感を改めて寄せていただいていますので、しっかりとその政策を推し進めて、地元を強く豊かにできるよう頑張って仕事していきたいと思っています」一方、4分の3以上の議席を占める巨大与党と対峙することになる、中道改革連合の犬飼明佳さん(53)は…。中道・比例東海 犬飼明佳氏：「嵐の中での船出だと思っております。衆議院で中道改革連合がしっかりと国会で存在感を表していく、まずはそこに尽きると私は思っております」午後には総理大臣指名選挙が行われ、夜にも第2次高市内閣が発足する見通しです。