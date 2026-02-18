バイきんぐ小峠英二＆timelesz菊池風磨、町の人々の“癖強”な願い事に耳傾ける「小峠地蔵とお狐風磨」4週連続で放送決定
【モデルプレス＝2026/02/18】テレビ東京では、2月21日深夜1時25分から「小峠地蔵とお狐風磨」を4週連続で放送決定。お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二とtimelesz（タイムレス）の菊池風磨が、町の人々の“人には言えない”願い事に耳を傾ける。
【写真】菊池風磨「似合いすぎ」と話題の新ヘア姿
過去7回放送していた「小峠地蔵」の第8弾では、菊池を同志に加えてスタジオトーク番組に変身。この番組は、願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐・風磨が、町の人々の“人には言えない”願い事に耳を傾けるトーク番組だ。「姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女ができた奥手男性の願い事 手の繋ぎ方を教えて」「毎日『なんて日だ！』を振られる…小峠激似男性の願い事 『なんて日だ！』をマスターしたい」「電話応対日本一！クレーム対応の神様の願い事 私をクレームで興奮させて！」「『もうネタ切れです…』クラスのお笑い係をやる小学生の願い事 ギャグを考えて！」「家に帰るとすぐに服を脱がされる…！妻の願い事 旦那の異常な潔癖症が治りますように」「小峠地蔵のお友達ののかちゃんの願い事 小峠さんに弟になって欲しい」など、癖の強い願い事を4週にわたって放映する。
予想の遥か斜め上をいく願い事の数々に、小峠と菊池も思わず絶句、そして爆笑。「そんな願い、ある！？」の連続にスタジオも盛り上がる。さらに、お狐風磨が“キスまで持っていく手つなぎデート術”を本気指南？あの決めゼリフ「なんて日だ！」のガチ指導も炸裂。しまいには、小峠地蔵＆お狐風磨がまさかの“鬼クレーマー化”。願い事をきっかけに、トークは想定外の方向へと転がり続ける。
そして、第2夜は 中堅芸人の情けない願い事SP。アンガールズ田中卓志の願い事 「山根にもっと売れてほしい」「若者の音楽が聞き取れますように」、平成ノブシコブシ吉村崇の願い事「スケベを直したい！」まわりまって全員が同期芸人だという小峠・田中・吉村の中堅・中間管理職芸人ならではのちょっと人には言いにくい「願い事」を聞いていると、まさかのドタバタ展開に。笑って、驚いて、ときどきヒヤリ。1枚の絵馬から、ここまで広がる。4夜連続で届ける、“願い事エンターテインメント”となっている。（modelpress編集部）
小峠：風磨くん、いろいろお話を聞きましたけれども、どうでした？
菊池：いや、そもそもなんで、俺狐なんですか（笑）？
小峠：いや、そうね！いやでもすごい似合ってるよ
菊池：小峠さんも似合ってます！ルイスレザーくらい似合ってます！
小峠：もっと似合ってるわ！革ジャンの方は！でも、この番組はずっと一人でやっていて「同志が欲しい！」とオンエアでも言っていたので風磨くんと一緒にやれて心から嬉しかったですね。
菊池：いやそれにしても、出ていただいた方の「願い事」全部が全部面白かったですね。
小峠：そうだね！聞いた話本当にどれも面白かったな…。
菊池：鈍器で殴られたぐらいの衝撃がありました。「宝くじ3億当たった人の人生」とか、聞きたい！と思っていた話が多かったです。と思ったら、急に「手の繋ぎ方を教えて！」みたいなピュアな相談とかもあったり、結構振り幅が大きかったですね。
小峠：いや、面白かった。なんか全く予想だにしない角度の願い事とか、やっぱ俺も聞きたかった人の話が多くて興奮しました。ぜひご覧いただきたいと思います。
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨「似合いすぎ」と話題の新ヘア姿
◆小峠英二＆菊池風磨「小峠地蔵とお狐風磨」4週連続で放送
過去7回放送していた「小峠地蔵」の第8弾では、菊池を同志に加えてスタジオトーク番組に変身。この番組は、願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐・風磨が、町の人々の“人には言えない”願い事に耳を傾けるトーク番組だ。「姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女ができた奥手男性の願い事 手の繋ぎ方を教えて」「毎日『なんて日だ！』を振られる…小峠激似男性の願い事 『なんて日だ！』をマスターしたい」「電話応対日本一！クレーム対応の神様の願い事 私をクレームで興奮させて！」「『もうネタ切れです…』クラスのお笑い係をやる小学生の願い事 ギャグを考えて！」「家に帰るとすぐに服を脱がされる…！妻の願い事 旦那の異常な潔癖症が治りますように」「小峠地蔵のお友達ののかちゃんの願い事 小峠さんに弟になって欲しい」など、癖の強い願い事を4週にわたって放映する。
そして、第2夜は 中堅芸人の情けない願い事SP。アンガールズ田中卓志の願い事 「山根にもっと売れてほしい」「若者の音楽が聞き取れますように」、平成ノブシコブシ吉村崇の願い事「スケベを直したい！」まわりまって全員が同期芸人だという小峠・田中・吉村の中堅・中間管理職芸人ならではのちょっと人には言いにくい「願い事」を聞いていると、まさかのドタバタ展開に。笑って、驚いて、ときどきヒヤリ。1枚の絵馬から、ここまで広がる。4夜連続で届ける、“願い事エンターテインメント”となっている。（modelpress編集部）
◆小峠英二＆菊池風磨コメント
小峠：風磨くん、いろいろお話を聞きましたけれども、どうでした？
菊池：いや、そもそもなんで、俺狐なんですか（笑）？
小峠：いや、そうね！いやでもすごい似合ってるよ
菊池：小峠さんも似合ってます！ルイスレザーくらい似合ってます！
小峠：もっと似合ってるわ！革ジャンの方は！でも、この番組はずっと一人でやっていて「同志が欲しい！」とオンエアでも言っていたので風磨くんと一緒にやれて心から嬉しかったですね。
菊池：いやそれにしても、出ていただいた方の「願い事」全部が全部面白かったですね。
小峠：そうだね！聞いた話本当にどれも面白かったな…。
菊池：鈍器で殴られたぐらいの衝撃がありました。「宝くじ3億当たった人の人生」とか、聞きたい！と思っていた話が多かったです。と思ったら、急に「手の繋ぎ方を教えて！」みたいなピュアな相談とかもあったり、結構振り幅が大きかったですね。
小峠：いや、面白かった。なんか全く予想だにしない角度の願い事とか、やっぱ俺も聞きたかった人の話が多くて興奮しました。ぜひご覧いただきたいと思います。
【Not Sponsored 記事】