乃木坂46 6期生・増田三莉音「Seventeen」専属モデル加入決定 2026年春号に初登場「大きく成長できるよう、全力で向き合います」【コメント】
【モデルプレス＝2026/02/18】乃木坂46・6期生の増田三莉音（ますだ・みりね）が、雑誌「Seventeen」(集英社刊／以下、セブンティーン）の専属モデルに加入決定。3月2日発売の2026年春号に初登場する。
【写真】STモデル加入の16歳乃木坂メンバー、色白素肌輝くノースリ姿
現役高校1年生の増田が「セブンティーン」の専属モデルとなることが決定し、3月2日発売の2026年春号に初登場。新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露する。
このほど、本誌掲載カットが先行解禁。増田は、専属モデル加入を受け「このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います」とコメント。「セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです」と意気込んでいる。
春号の表紙には、2021年〜2025年の「ミスセブンティーン」（以下、ミスST）を受賞し、専属モデルとして活躍中の女子高生モデル9人が登場。ミスST2021受賞の葛西杏也菜（高3）、ミスST2022受賞の河村ここあ（高3）と滝口芽里衣（高2）、ミスST2023受賞の松本麗世（高3）と宮迫翠月（高2）、ミスST2024受賞の高橋快空（※「高」は正式には「はしごだか」／高3）と稲光亜依（高2）、ミスST2025受賞の堀口真帆（高2）と梶原叶渚（高1）が表紙を飾る。（modelpress編集部）
乃木坂46、6期生の増田三莉音です。この度、セブンティーンの専属モデルを務めさせていただくことになりました！このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います。セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです。大きく成長できるよう、全力で向き合います。変わらず見守っていただけましたら、嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします。
2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。女性アイドルグループ乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月〜）。乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen 賞」を受賞。
【Not Sponsored 記事】
【写真】STモデル加入の16歳乃木坂メンバー、色白素肌輝くノースリ姿
◆増田三莉音「セブンティーン」専属モデル加入決定
現役高校1年生の増田が「セブンティーン」の専属モデルとなることが決定し、3月2日発売の2026年春号に初登場。新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露する。
◆葛西杏也菜・梶原叶渚ら、ミスST9人が表紙集結
春号の表紙には、2021年〜2025年の「ミスセブンティーン」（以下、ミスST）を受賞し、専属モデルとして活躍中の女子高生モデル9人が登場。ミスST2021受賞の葛西杏也菜（高3）、ミスST2022受賞の河村ここあ（高3）と滝口芽里衣（高2）、ミスST2023受賞の松本麗世（高3）と宮迫翠月（高2）、ミスST2024受賞の高橋快空（※「高」は正式には「はしごだか」／高3）と稲光亜依（高2）、ミスST2025受賞の堀口真帆（高2）と梶原叶渚（高1）が表紙を飾る。（modelpress編集部）
◆増田三莉音コメント
乃木坂46、6期生の増田三莉音です。この度、セブンティーンの専属モデルを務めさせていただくことになりました！このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います。セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです。大きく成長できるよう、全力で向き合います。変わらず見守っていただけましたら、嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします。
◆増田三莉音プロフィール
2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。女性アイドルグループ乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月〜）。乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen 賞」を受賞。
モデルプレスヒット予測2026— モデルプレス (@modelpress) December 31, 2025
エンタメ完全版?https://t.co/gz1ESlF4m6
?アイドル/アーティスト
??個人
一ノ瀬美空 乃木坂46
松本かれん FRUITS ZIPPER
野口衣織 =LOVE
立花琴未 CANDY TUNE
齋藤樹愛羅 =LOVE
増田三莉音 乃木坂46
大野愛実 日向坂46
??グループ
SWEET STEADY
?モデル
守屋麗奈 https://t.co/66Ix9qzntR pic.twitter.com/Ck7ppXJGTI
【Not Sponsored 記事】