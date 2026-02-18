増田三莉音（C）Seventeen-Web／集英社 撮影／細溝大嬉

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/18】乃木坂46・6期生の増田三莉音（ますだ・みりね）が、雑誌「Seventeen」(集英社刊／以下、セブンティーン）の専属モデルに加入決定。3月2日発売の2026年春号に初登場する。

【写真】STモデル加入の16歳乃木坂メンバー、色白素肌輝くノースリ姿

◆増田三莉音「セブンティーン」専属モデル加入決定


現役高校1年生の増田が「セブンティーン」の専属モデルとなることが決定し、3月2日発売の2026年春号に初登場。新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露する。

このほど、本誌掲載カットが先行解禁。増田は、専属モデル加入を受け「このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います」とコメント。「セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです」と意気込んでいる。

◆葛西杏也菜・梶原叶渚ら、ミスST9人が表紙集結


春号の表紙には、2021年〜2025年の「ミスセブンティーン」（以下、ミスST）を受賞し、専属モデルとして活躍中の女子高生モデル9人が登場。ミスST2021受賞の葛西杏也菜（高3）、ミスST2022受賞の河村ここあ（高3）と滝口芽里衣（高2）、ミスST2023受賞の松本麗世（高3）と宮迫翠月（高2）、ミスST2024受賞の高橋快空（※「高」は正式には「はしごだか」／高3）と稲光亜依（高2）、ミスST2025受賞の堀口真帆（高2）と梶原叶渚（高1）が表紙を飾る。（modelpress編集部）

◆増田三莉音コメント


乃木坂46、6期生の増田三莉音です。この度、セブンティーンの専属モデルを務めさせていただくことになりました！このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います。セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです。大きく成長できるよう、全力で向き合います。変わらず見守っていただけましたら、嬉しいです！どうぞよろしくお願いいたします。

◆増田三莉音プロフィール


2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。女性アイドルグループ乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月〜）。乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen 賞」を受賞。



【Not Sponsored 記事】