TOMORROW X TOGETHER「Oggi」特別版表紙に登場 スーツ企画に降臨
【モデルプレス＝2026/02/18】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）が、2月27日発売の「Oggi」4月号（小学館）特別版の表紙に登場する。
【写真】TXT、東京降臨で圧巻パフォーマンス
「全員がセンター級」と称される圧倒的なビジュアルに加え、米ビルボード200で1位を獲得するなど、名実ともに世界の音楽シーンを席巻し続ける実力派。そんな世界が熱狂するグローバルボーイグループ、TOMORROW X TOGETHERが、同誌のの人気「スーツ企画」に降臨。
特別版の表紙を飾るという情報が解禁されるや、SNSには歓喜の声が溢れ、主要オンライン書店では予約が殺到。圧倒的な輝きを放つ5人がスーツを着こなして会社員を演じる12ページの特大企画がいよいよ公開される。
今回の舞台は、韓国・ソウル。総合商社に勤務し、この春から韓国エリアを担当することになったあなたを現地オフィスで待っていたのは “彼ら”だった。そんな夢のような「ソウル出張ストーリー」。韓国のリアルなオフィスで撮り下ろしており、全員がトップモデル級のスタイルで着こなすスーツ姿は圧巻のひと言。社員証を首に下げた演出や、仕事中のふとした瞬間にドキッとする「働く彼ら」の姿が満載。
ボリューム満点の撮り下ろしカットと共に特集の随所に散りばめられたQ＆Aも掲載。「もし出張に訪れた同僚に韓国の魅力を伝えるなら？」や「自分にとって『仕事』とは？」「もしTOMORROW X TOGETHERで会社をつくるなら？」といった、同企画ならではの質問に対する5人の個性豊かな回答に注目。
さらに、メンバーが自らチームの強みを分析し、他メンバーを独自のキーワードで紹介するセルフプレゼン企画も必見。また、同号では人気ジュエリーブランドの撮り下ろし企画にも登場している。（modelpress編集部）
