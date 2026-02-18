2児の母・坂下千里子、娘に作った温かいスープ付き弁当公開「全部美味しそう」「愛情が詰まってる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】タレントの坂下千里子が2月17日、自身のInstagramを更新。娘のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】49歳ママタレント「心まで温まりそう」焼鮭・肉巻きなど詰まったスープ付き弁当
坂下は「今日のお弁当はこちらになります！寒いから温かいスープもどうぞ」「寒いので、暖かくしてね！今日も頑張って」とつづり、「＃娘」のハッシュタグを添えて愛情たっぷりの弁当を投稿。こんがりと焼いた鮭が乗ったごはん、肉巻き、人参しりしり、紫キャベツのナムル、おむすび、さらに温かいスープの入ったスープジャーも添えられている。また、「紫キャベツのナムルは、勝手に解禁にしましたーー」と明かしている。
この投稿に「寒い日に温かいスープは最高」「心まで温まりそう」「毎日こんなお弁当だったら幸せ」「全部美味しそう」「愛情が詰まってるのが伝わる」「紫キャベツのナムル解禁可愛い」など反響が集まっている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
