◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）共同会見

今年最初のＧ１・フェブラリーＳでコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父キングカメハメハ）に騎乗するクリストフ・ルメール騎手が１８日、栗東トレセンで共同会見を行った。ルメール騎手の問答は以下の通り。

「皆さん、あけおめ、ことよろ」

―前走の武蔵野Ｓ（２着）は。

「馬の状態はとても良かったですね。最後、とてもいい脚を使ってくれました。でも、残念ながらスタートで出遅れました。５、６馬身ぐらい後ろになって間に合わなかった。出遅れたのにすごくいい競馬をしてくれました」

―ゲートの中の様子は。

「ゲートの中で寝てる感じね。馬がゲートの中でチャカチャカ動いて出遅れることはあるけど、コスタノヴァは違います。静かすぎます。ゲートに入るときは反応しない。いいスタートをトライしたけど、やっぱり出遅れました。残念だと思いました。やっぱりフェブラリーＳはスタートをまだ心配します」

―スタートで気をつけたいところは。

「木村先生と話したいですね。レース前に、どんな練習をしてきたか。まだ聞いてないけどプランがあると思います」

―武蔵野Ｓは最後の直線でいい脚を使った。

「良かったですね。ゲートの中で寝ている感じですけど、３コーナーからよく起きてるね。大外に出してから、すごくいい脚を使ってくれました。加速してくれました。やっぱりコスタノヴァのフットワークはすごくいいですね。そんなに大きな馬じゃないけど、走りがすごく速いですね。それは彼のストロングポイントですね。ストライドが速いですね」

―３歳の時から乗ってきて成長は。

「体が大きくなったし、パワーアップしました。首も結構、大きくて、すごい馬場をアタックしますね。彼の速さはすごいですね」

―馬体重はデビュー時から変わっていないが、中身が成長したということか。

「ダート馬がレースごとに大人になるときは、大きくなってパワーアップしますし、タフになります。今はピークになりましたね。スタート以外、ベストなパフォーマンスができると思います」

―東京コースは。

「彼にとってはベストコースと思います。いつも毎回、東京競馬場でいいパフォーマンスをしています。東京コースは直線が長いからスタート後は自分のリズムを見つけて、３、４コーナーからハミを取っているし、最後は彼の瞬発力を使えます」

―２０２０年モズアスコット、２１年カフェファラオでフェブラリーＳで勝利。東京マイルのコースは。

「タフですね。ラスト４００メートルぐらい坂があります。直線は長いですから勝つためには強い馬でないといけません。フェブラリーＳはＧ１で一番強いダート馬が出ている。２月でもトップコンディションが必要です。もう一度このＧ１を勝ちたいから頑張りたいです」

―ポジション取りは。

「勝ったときはいつも５、６番手にいますね。直線ではフルパワーを使いますから、こういうポジションを取りたいです」

―最後に意気込みを。

「ファンの皆さん、今年の最初のＧ１です。コスタノヴァを２連覇させたい（昨年はキング騎手でＶ）です。皆さん、応援してください」