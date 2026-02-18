■これまでのあらすじ

バレンタイン当日、家までチョコを持ってきた心美親子。心美はいつも息子の後ろにいるという。「ちょっと怖い」と感じた息子が「やめて」と伝えると、心美に泣かれてしまった。さらに親子はサッカー教室にまでやって来て「仲直りの差し入れを持ってきた」と笑うが…。



心美ちゃん親子の追っかけはすさまじいものがありました。最初はからかっていたほかのママ友たちも、次第に心配してくれるようになるほどで…。

見兼ねた監督が注意をしてくれて、それ以降、サッカー教室では静かになりました。それでも、ホライトデーにはバレンタインのお返しをしないといけません。心美ちゃんからのチョコは豪華でしたが、お返しに差をつけて変に誤解されても困る…なので、みんな同じものを返すことにしました。私のこの判断は間違っていたのでしょうか…。ホワイトデーの夜、心美ちゃんのお母さんから電話がかかってきて怒鳴られてしまいました。「心美が泣いてるんです！ 祐輔君のお返しのせいで！」と…。

※この漫画は実話を元に編集しています

