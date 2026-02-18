ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。

１７日のスピードスケート女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破り、銅メダルを手にした。この種目で３大会連続の表彰台。高木は今大会で１０００メートル、５００メートルの銅に続くメダル獲得。通算１０個目として、夏冬を通じた日本選手のメダル獲得数で３位タイになった。また、自身が持つ日本女子最多記録を更新。準決勝は高木、佐藤、堀川桃香（富士急）の布陣でオランダに敗れた。カナダが２連覇。男子団体追い抜きでは、佐々木翔夢（明大）、山田和哉（ウェルネット）、蟻戸一永（もとなが）（同）の日本は８位に終わった。イタリアが金メダル。

スタンドから大歓声

男子でイタリアが５大会ぶりの金に輝き、スタンドから大きな歓声を受けた。準決勝でオランダを破り、決勝は世界記録を持つ米国に大差をつけて勝利した。ダビデ・ギオットは「自国開催で良い結果を出すことが大事だった。この競技はイタリアではマイナー。努力の成果を示すいい機会になった」とコメントした。