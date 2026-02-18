ガールズバンド「NEMOPHILA」が、18日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。ライブ中に痴漢行為があったとし、法的措置を検討していることを報告した。

この問題をめぐっては、同グループのボーカリストmayuが、15日にX（旧ツイッター）を更新し、ライブ中に痴漢被害を受けたとして、怒りをあらわにしていた。

今回、インスタの公式アカウントでは「ご報告とお願い 平素よりNEMOPHILAを応援いただきまして、誠にありがとうございます。2月15日（日）、甲府CONVICTIONでの公演中、客席内において痴漢行為があったと、mayuから報告がありました」とライブ中の出来事がつづられた。

続けて「痴漢は犯罪行為であり、決して許されることではありません。現在、所轄の警察署に相談の上、法的措置を執ることを検討しております」と発表した。

また「今後、会場内にて、痴漢の被害にあわれた場合、または痴漢に類する行為を目撃された場合、お近くのスタッフまで速やかにご報告をいただけますと幸いです」と呼びかけた。

mayuは、これに先立ち15日に、Xへ、ライブ中にフロアに降りた際に痴漢被害を受けたと告白。「肩とか背中とか手とか、常識の範囲でいい所もあるが今日はガッツリ右乳触った奴いたからな？ それはチカンです。犯罪です」と怒りを示した。

「NEMOPHILA」は、2019年に結成し、現在は4人体制で活動しているバンド。2024年には、初の日本武道館公演を開催した。