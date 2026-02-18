永野、今では当たり前となった食品の登場に「ビックリした。流行るもんかと思った」

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

2月17日（火）に放送された同番組では、食べ物の好き嫌いについて永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが議論を交わした。

【映像】「びっくりした。俺の時代にはなかったのよ」永野が驚いた食品とは

「『好き嫌いせず何でも食べなさい』と言われることにひっかかる」という視聴者の投稿を受け、くるまは「嫌いなものを無理やり食べさせようとするのは、その食べ物を徹底的に嫌いにしているだけの最大のネガキャン」だと主張した。

すると永野はこれに賛同しつつ、食べ物の在り方について持論を展開する。

「僕が子どものときに、世の中に『カロリーメイト』が出てきたんですよ」と切り出した永野は、その出現に「なんだこの効率のみを考えたものは」と驚いたと振り返る。

当時は「こんなのが流行るもんか」とも思ったそうだが、今ではさまざまなバランス栄養食品が世に溢れている。さらにはサプリメントで栄養を摂る人も多い。この事実から永野は「（食べ物が）実用性のみになっていく可能性があるのではないか」と意見を述べると、「嫌いなものを食べるかわりにサプリで補うみたいな」と今後どんどん効率的に栄養を摂る時代になっていくとした。

「効率ばっかり求めてもいいんじゃないか」と続けた永野だったが、くるまは「でも永野さんは効率的に食べる食事を“エサ”って言うじゃないですか」と過去の発言を引き合いにツッコミを入れる。

これを「言ってた言ってた」と認めつつ、永野は「俺もちょっと変わってきたのよ」と告白。そして「きっかけがSNS離れ」と、2026年1月をもって自身がSNSを卒業したことで考えが変わったと明かした。