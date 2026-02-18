2月12日から16日までの間に、新潟市秋葉区に住む70代の男性が、警察官などを名乗る人物から現金150万円をだまし取られる被害がありました。



警察によりますと12日、男性の自宅の固定電話に、通信事業者や警察官を名乗る人物から電話がありました。「（男性の名前）さんから不審なメールが拡散されている。被害届を出した方がいい。マネーロンダリング事件の捜査で、（男性の名前）さん名義のクレジットカードが見つかった。（男性の名前）さんも犯罪に加担している容疑があり、逮捕状が出ている。無罪を証明するためには銀行口座内にある紙幣番号を確認する必要がある」と1本の電話に複数の人物が登場し伝えられました。





それ以降は、メッセージアプリでのやり取りを指示され、ビデオ通話で逮捕状なども見せられたということです。さらに16日、男性は現金を用意するよう指示され、逮捕状が出ていることを知られないよう金融機関での現金引き出し時の説明用として請求書が自宅に届けられました。請求書は、架空の株式会社がリフォーム代金として約700万円を請求する内容でした。男性は指示通り、請求書をもって金融機関に行き、現金150万円を引き出し、現金の入った封筒をビニール袋に入れ自宅前に置きました。その後、男性が自宅前を確認すると、現金入りの封筒がなくなっており、その代わりに紙袋に入った150万円分のコピーされた1万円札の束が置かれていたということです。男性は、中身は見ないように指示されていたため、中には代わりの現金が入っていると思い込んでいたということです。男性は、要求された金額に足りなかった分について、家族に相談したところ、家族が詐欺を疑い、警察に被害を届け出たということです。警察によると、現金引き出しのための請求書の送付や、コピーされた札束が代わりに置かれる手口の認知は県内で初めてです。警察は、メッセージアプリでは連絡することはなく、そこで警察手帳や逮捕状の令状を見せることはありません。また、逮捕を免れることを理由に金銭の振り込みや口座からの出勤を指示することはありません。警察官を名乗る者から、電話やメッセージアプリでお金の話などがでたら詐欺を疑い、最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。