「どっちも上手い」「W杯で見たすぎる」日本代表→日本代表の鮮烈弾が話題！小川航基が上田綺世に次いでリーグ２位になった数字は？
現地２月17日、小川航基と佐野航大を擁するNECが、三戸舜介が所属するスパルタとオランダリーグ第23節で対戦した。当初は15日に実施予定だったが、大雪のため開始７分で中止になっていたなか、２日後に再開され、１−１で引き分けた。
NECは64分に先制を許すも、日本代表コンビで同点弾を奪ってみせた。小川が途中出場した直後の73分、敵陣中央で獲得したFKからだった。
今季リーグ戦全試合で先発している佐野が、右足で正確無比なクロスを供給。すると、小川が打点の高いヘッドで反応し、見事にゴールに流し込んだ。
現在28歳の小川は今季８点目、６歳下の佐野は５アシスト目となった。現地メディア『AD』は「NECの日本人のゴール。佐野航大が蹴ったFKから、ファーの小川航基が強烈なヘディングを決めた。今季のオランダリーグで小川（４得点、ユーリ・バースと同数）より多くのヘディングゴールを決めているのは上田綺世だけだ（６得点）」と伝えた。
また、SNS上は「どっちも上手い」「GKが飛び出しにくいDFとの間に入れた佐野のキック、ファーから対角に打てる航基の入り方と体勢。ワールドカップで見たすぎる」「これぞ小川航基！なフリーでのヘディング！相変わらずフリーになる動きが上手い！「美！！！」といった声で盛り上がりを見せている。
NECは現在、チャンピオンズリーグ出場圏内の３位。日本代表コンビへの期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】正確クロス→強烈ヘッド！日本人コンビの鮮烈同点弾
NECは64分に先制を許すも、日本代表コンビで同点弾を奪ってみせた。小川が途中出場した直後の73分、敵陣中央で獲得したFKからだった。
現在28歳の小川は今季８点目、６歳下の佐野は５アシスト目となった。現地メディア『AD』は「NECの日本人のゴール。佐野航大が蹴ったFKから、ファーの小川航基が強烈なヘディングを決めた。今季のオランダリーグで小川（４得点、ユーリ・バースと同数）より多くのヘディングゴールを決めているのは上田綺世だけだ（６得点）」と伝えた。
また、SNS上は「どっちも上手い」「GKが飛び出しにくいDFとの間に入れた佐野のキック、ファーから対角に打てる航基の入り方と体勢。ワールドカップで見たすぎる」「これぞ小川航基！なフリーでのヘディング！相変わらずフリーになる動きが上手い！「美！！！」といった声で盛り上がりを見せている。
NECは現在、チャンピオンズリーグ出場圏内の３位。日本代表コンビへの期待は高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】正確クロス→強烈ヘッド！日本人コンビの鮮烈同点弾