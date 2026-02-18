オードリー若林、サンフランシスコでのグルメ満喫ショットに反響「さすがアメリカンサイズ！」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が15日、自身のInstagramを更新した。スーパーボウル観戦で訪れたアメリカ・サンフランシスコでの思い出を写真とともに公開し、そのグルメレポートが話題となっている。
若林は「ラジオで話したサンフランシスコの思い出」とつづり、滞在中に撮影した10枚の写真を投稿。写真では、アメリカの人気ハンバーガーショップ「In-N-Out Burger」のハンバーガーとポテトを紹介し、「肉々しくて噛み応えがあってワイルドでおいしかった」と感想を記した。
また、巨大なティラミスの写真も公開。「これで一人分 日本のスーパーのファミリーパックぐらいの大きさだった」と、その規格外のサイズ感に驚いた様子を伝えた。ほかにも、サンフランシスコの路面電車の写真などを添え、「あと10泊ぐらいしたかった」と旅を振り返っている。
若林は相方の春日俊彰とともに芸能界屈指のアメリカン・フットボールファンとして知られ、長年『オードリーのNFL倶楽部』（日本テレビ系）に出演している。今回の渡米は、番組の取材も兼ねていたようだ。