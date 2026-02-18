映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xが更新され、木村拓哉のメディア出演情報とオフショットが公開された。

【画像＆動画】木村拓哉『ホンマでっか!?TV』オフショット＆予告映像

■木村拓哉が『ホンマでっか!?TV』にゲスト出演

投稿によると、2月18日放送の『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）に木村がゲスト出演。「今もっとも欲しい能力」として“睡眠力”を挙げ、その向上法に迫るという。

あわせて公開された写真には、楽屋のドアからひょっこりと顔をのぞかせる木村の姿が収められている。

袖口にダメージ加工を施したネイビーニットに、ダークネイビーのパンツを合わせた濃淡ネイビーのワントーンスタイル。胸元には存在感のあるフェザーネックレスが揺れる。シンプルでラフな装いながら、余裕を感じさせる佇まいが印象的な1枚だ。

ドア横のネームプレートには「木村拓哉様」の文字。撮影の合間を切り取ったようなオフショットからは、和やかな現場の空気も伝わってくる。

ファンからは「お茶目だな」「かわいすぎ」「その笑顔は反則」「楽しみ」といった声が寄せられている。

■『ホンマでっか!?TV』予告映像