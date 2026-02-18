雑誌『anan』の公式Xが更新。最新号の表紙を飾る玉森裕太（Kis-My-Ft2）の中吊り広告が公開され、注目を集めている。

【画像】玉森裕太『anan』中吊り広告＆表紙ビジュアル

■玉森裕太が『anan』でレディライクからロックまで“七変化”披露

玉森は、グレージュのハットをかぶり、繊細なレースグローブをはめたクラシカルな装いを披露。

ベージュのコーデュロイジャケットに白のフリルシャツ、パールネックレスを合わせた気品漂うスタイル。胸元にはブローチをあしらい、優雅なムードをまとっている。

やわらかな光をまとった透明感のある肌と、ハットに指を添えながら静かに見据える視線が重なり、中性的な美しさも感じさせるカットだ。

投稿では「レディライクな玉ちゃん、ロックな玉ちゃん、素肌の玉ちゃん、発光肌の白玉ちゃん… #メロすぎ玉ちゃん の七変化を愛でられる」と紹介され、誌面では様々な表情を堪能できることも明かされた。

SNSでは「なんて美しいの」「メロすぎて困る」「素敵過ぎてドキドキが止まらない」「透明感すごい」「最高」「気品溢れる王子様」といった声が寄せられている。

■表紙は素肌でぬいぐるみをハグする玉森裕太