DREAMS COME TRUE、9年ぶりのニューアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』全7形態の全貌が明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DREAMS COME TRUEの9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』（ザ ブラック アルバム）の全貌が明らかになった。

■サンリオのキャラクター“クロミ”やMOOMINとコラボしたジャケットも

オープニング、エンディング、曲順、曲間、その繋がりに至るまでこだわった“ひとつなぎの音楽作品”として「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と“CDファースト チャレンジ！”を謳ったオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』。

ドリカム37年のキャリアでは初めての試みとなる、貴重な映像作品やREMIX CDのバンドル盤、クロミBOXセットなど、ユーザーがチョイスできる全7形態でリリースされる本作は、CDアルバムならではの、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジット、ART DIRECTORにアンテナグラフィックベース・鷲見陽、写真家に巨匠 蓮井幹生を迎えたオールニューヨークロケでのアーティスト写真満載豪華ブックレットが付属する。さらに全形態に史上最強の移動遊園地『DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027』のチケット最優先予約申込（抽選）を含む“スペシャル抽選シリアルコード”が封入されている。

このたび、注目の全7形態の仕様を公開。吉田美和、中村正人の感性と鷲見陽の発想力が交差し、「聴かれる」ことにとどまらず、「見られる」「飾られる」ことまでもを想像した数々の仕掛け、そのすべてを包み込む構想力はまさにアート。日常のDREAMS COME TRUEが垣間見られる写真は全編ニューヨークで撮り下ろされた最新写真で構成されている。

内容もジャケットもそれぞれ違う、見比べ聴き比べが出来る魅力的な商品ラインナップに加えて、世界で大人気、株式会社サンリオのキャラクター“クロミ”や2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーションしたジャケットにも注目だ。

PHOTO BY Mikio HASUI

(C)DCT entertainment, Inc.

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『THE BLACK ◯ ALBUM』

■【画像】『THE BLACK ◯ ALBUM』商品展開図

■【画像】『THE BLACK ◯ ALBUM』全7形態のアートワーク

