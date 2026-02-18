ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで、新潟市出身・中井亜美選手(17)が18日朝に行われた女子ショートを終えてトップに立っています。



中井は、初めてのオリンピックで圧巻の演技を見せます。オリンピックでは日本女子4人目となる大技『トリプルアクセル』を成功すると、その後も完璧な演技を披露しました。



中井はショートでトップに立ち、20日(金)午前3時からフリーに挑みます。



【女子ショート】

1位 中井亜美 78.71

2位 坂本花織 77.23

3位 アリサ・リウ 76.59



■中井亜美選手(17)

「自分でもビックリするくらいの出来で、この大舞台最後の最後まで楽しむ気持ちでフリーに挑みたい。」